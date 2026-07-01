Jurgen Klopp Almanya Milli Takımı'nı Çalıştırmaya Hazır: Nagelsmann Gidebilir

Liverpool'un eski teknik direktörü Jurgen Klopp, kariyerine Almanya Milli Takımı'nda devam edebilir. Almanya'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısız katılımı ve turnuvadan erken ayrılmasının ardından, ülke futbol kamuoyu mevcut teknik direktör Julian Nagelsmann'ın yerine Jurgen Klopp'u ana aday olarak görüyor. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Telegraph'ın haberine göre, 59 yaşındaki uzman "Bundestim"i yönetme çağrısına olumlu yanıt vermeye hazır. Almanya Milli Takımı, beklenmedik bir şekilde Paraguay'a karşı şansı değerlendiremeyerek tarihinde ilk kez Dünya Kupası penaltı serilerinde mağlup oldu. Bu utanç verici performansın ardından, ülkede milli takım yönetiminin tamamen yenilenmesi konusundaki tartışmalar hız kazandı.

Kriz ve Yeni Umutlar

Alman futbolu son on yılda derin bir kriz yaşıyor. 2014 Dünya Kupası zaferinden sonra takım, üst üste üç büyük turnuvanın play-off aşamasında tek bir galibiyet bile alamadı. Julian Nagelsmann ile sözleşme 2028'e kadar olsa da, takımın oyunu ve sonuçları uzmanın geleceğini sorgulatıyor.

Jurgen Klopp için milli takımı yönetmek, kariyerindeki son büyük hedeflerden biri olarak kabul ediliyor. Bilgilere göre, özellikle 2030 Dünya Kupası'nda zafer kazanmayı hayal ediyor. Ayrıca, 2028 Avrupa Şampiyonası'nın Birleşik Krallık ve İrlanda'da düzenlenecek olması da, İngiltere'de yaklaşık on yıl boyunca başarılı bir şekilde çalışmış olan Klopp'un ilgisini çekebilir.

Klopp'un Mevcut Durumu ve Şartları

Jurgen Klopp şu anda Red Bull sisteminde küresel futbol bölümü başkanı olarak görev yapıyor. Günlük teknik direktörlük işinin ağır temposundan biraz yorulduğunu gizlemedi, ancak milli takımla çalışma formatı ona uygun olabilir. Goal.com'un yazdığına göre, Klopp'un milli takımda çalışmak için esnek şartlar talep etme olasılığı yüksek.

Şu anda MagentaTV kanalında uzman olarak çalışan Klopp, geleceği hakkındaki sorulara temkinli yanıtlar veriyor. Mevcut teknik direktöre saygısını koruyarak, şimdilik tüm dikkatini Red Bull sistemindeki işine verdiğini vurguladı.

"Bunu henüz düşünmedim. Milli takım teknik direktörlüğü konusu tartışıldığında ismimin geçmesini anlıyorum, ancak şu an bunu konuşmanın sırası değil. Sevdiğim bir işim var ve ortaya atılan tahminler şimdilik sadece söylentiden ibaret," diye ekledi uzman.

Buna rağmen, Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Klopp'u takıma getirerek ülke futbolundaki krize son vermeyi amaçlıyor. Eğer Nagelsmann görevden alınırsa, Klopp tek ve ana aday olmaya devam edecek.