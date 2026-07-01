Nepomnyashiy, Kannavaro yerine Kapadze'nin kalması gerektiğini söyledi

Kamerun milli takımının eski teknik direktörü Valeriy Nepomnyashiy, Özbekistan milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımı ve Fabio Cannavaro'nun performansı hakkında görüşlerini paylaştı.

Deneyimli uzman, İtalyan teknik adamın milli takımın başına kısa süre önce geçtiği için futbolcuların gerçek potansiyellerini tam olarak analiz etmeye vakit bulamadığını belirtti.

Cannavaro'ya hazırlık için yeterli zaman kalmadı

Valeriy Nepomnyashiy, Fabio Cannavaro'nun Özbekistan milli takımının yönetimini Dünya Kupası'nın başlamasına oldukça kısa bir süre kala devraldığına dikkat çekti.

Ona göre, bu kadar kısa bir sürede futbolcuların güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, en etkili kadroyu seçmek ve yeni bir oyun stilini tam olarak oluşturmak kolay değil.

Nepomnyashiy, "Cannavaro bu kadar kısa sürede futbolcuların kapasitelerini tam olarak tanımaya vakit bulamadı" dedi.

Teknik direktör, milli takımda modern taktik yöntemler ve yeni şemalar uygulamaya çalıştı. Ancak futbolcular bu gereklilikleri sahada beklenen düzeyde yerine getiremedi.

Kapadze kalsaydı daha etkili olurdu

Nepomnyashiy'e göre, Özbekistan'ı tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na taşıyan Timur Kapadze'nin teknik direktör olarak kalması daha mantıklı bir karar olabilirdi.

Yerel uzman, futbolcuların özelliklerini, milli takımdaki iç atmosferi ve Özbek futbolunun imkanlarını iyi biliyordu.

Uzman, "Bence takımla çalışmada Timur Kapadze'nin kalması çok daha doğru ve etkili olurdu" şeklinde vurguladı.

Kapadze, elemeler boyunca takımla uzun süre çalışmış ve futbolcular arasındaki ilişkileri şekillendirmişti. Cannavaro'nun gelişiyle birlikte, Dünya Kupası öncesinde taktik bakış açılarında ve teknik ekipte değişiklikler yaşandı.

Federasyon her türlü kararı alma hakkına sahip

Bununla birlikte Nepomnyashiy, Özbekistan Futbol Federasyonu'nun ülkede futbolu geliştirmek adına yaptığı çalışmaları takdirle karşıladı.

Ona göre federasyon; altyapı, milli takımlar ve genç futbolcuların yetiştirilmesine büyük önem veriyor. Bu nedenle Cannavaro'nun geleceği hakkındaki nihai kararı organizasyon yönetiminin vermesi doğaldır.

Nepomnyashiy, "Özbekistan Futbol Federasyonu, ülke futbolunun gelişimi için çok büyük işler yapıyor. Bu yüzden Cannavaro'nun geleceğiyle ilgili her türlü kararı alma hakkına sahipler" dedi.

Dünya Kupası'ndan sonra İtalyan uzmanla iş birliğinin devam edip etmeyeceği veya milli takımın başka bir teknik direktöre teslim edilmesi konusu temel tartışma konularından biri olabilir.

Özbekistan'ın gelişimi ayrıca takdir edildi

Nepomnyashiy, sonuçlara bakılmaksızın Özbekistan milli takımının son yıllarda büyük bir ilerleme kaydettiğini belirtti.

Milli takımın ilk kez Dünya Kupası final aşamasında yer alması, Özbek futbol tarihinde önemli bir olay oldu. Milli takım, büyük sahnede dünyanın güçlü ekiplerine karşı mücadele etti ve uluslararası futbol kamuoyunun dikkatini çekti.

Eski teknik direktör, "Özbekistan milli takımı büyük bir gelişim gösterdi. Futbol aracılığıyla tüm dünya onları tanıdı. Onurlu bir mücadele verdiler ve ellerinden gelen maksimum sonucu gösterdiler" dedi.

Dünya Kupası'na katılım futbolcular için de büyük bir deneyim oldu. Yüksek hız, yoğun baskı ve dünya düzeyindeki rakiplere karşı oynanan maçlar, gelecekte milli takımın daha da gelişmesine hizmet edebilir.

Cannavaro takımı 2025 yılında devraldı

Hatırlatmak gerekirse, Fabio Cannavaro Ekim 2025'te Timur Kapadze'nin yerine Özbekistan milli takımının teknik direktörü olarak atanmıştı.

İtalyan uzman, kısa sürede takımı Dünya Kupası'na hazırladı. Ancak turnuva sonuçlarının ardından onun performansı, taktik kararları ve milli takımdaki geleceği hakkındaki tartışmalar daha da şiddetlendi.

Nepomnyashiy'e göre Cannavaro, istediği fikirleri hayata geçirmek için yeterli zaman bulamadı. Ancak yerel futbolu iyi bilen Kapadze'nin tutulması, milli takım için çok daha istikrarlı bir seçenek olabilirdi.