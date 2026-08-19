28 Ağustos’ta Kızıl Ay eşliğinde parçalı ay tutulması gözlemlenecek

Bu yıl 28 Ağustos’ta sıra dışı bir astronomik olayın — parçalı ay tutulmasının — gerçekleşmesi bekleniyor. Ixbt.com’un Moskova Planetaryumu Metodik Destek Bölümü Başkanı Lyudmila Koshman’a dayandırdığı habere göre, bu süreçte Ay’ın yüzde 90’dan fazlası Dünya’nın gölgesine girecek ve yüzeyi karakteristik kırmızımsı bir renk alacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzmanların verdiği bilgilere göre, gök cisimlerinin bu durumu büyük ilgi uyandıracak ve dünyanın birçok bölgesinde gözlemlenebilecek. Tutulmanın Moskova saatiyle sabah 04.24’te başlayıp 10.02’ye kadar sürmesi bekleniyor.

Hangi bölgelerde gözlemlenebilir

Bu astronomik olayın coğrafi kapsamı oldukça geniş. Tutulma Avrupa, Batı Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika’da; ayrıca Pasifik, Atlantik ve Hint okyanuslarının sularında ve Antarktika’da gözlemlenebilecek. Bu geniş bölgelerde yaşayan astronomi meraklıları doğal olaya tanıklık edebilir.

Bununla birlikte, Rusya’nın bazı bölgelerinde bu süreci gözlemlemenin zor olacağı belirtiliyor. Örneğin başkent Moskova’da Ay, tam o sırada geoit çizgisinin altında — şehir ufkunun gerisinde — olacağı için tutulmayı doğrudan gözlemlemek mümkün olmayacak.

Gözlem için ek zorluklar

Ixbt.com’un verilerine göre, Rusya’nın en batı noktası olan Kaliningrad bölgesinde tutulmanın bazı parçalı evrelerini görme imkânı bulunuyor. Ancak bu bölgede de Ay’ın maksimum evreye ulaşamadan ufkun altına inmesi bekleniyor.

Ayrıca doğal olayı tam olarak gözlemlemeyi engelleyen başka etkenler de mevcut. Ay diskinin parlaklığının düşük olması ve şafakla birlikte gökyüzünün aydınlanması, sürecin net biçimde görülmesini önemli ölçüde zorlaştıracak.