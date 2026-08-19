Harry Kane, İngiltere Premier Lig'e dönme fikrinden vazgeçti

·1·Spor
Harry Kane, İngiltere Premier Lig'e dönme fikrinden vazgeçti

Bayern Münih'in forveti Harry Kane, Almanya'daki kariyerinin ardından İngiltere Premier Lig'e dönme arzusunun önemli ölçüde azaldığını açıkladı. Goal.com'un haberine göre İngiltere Milli Takımı kaptanı, Alan Shearer'ın tarihi rekorunu kırmak için artık acele etmediğini ve Bayern Münih ile yeni sözleşme imzalamaya yakın olduğunu itiraf etti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Hatırlanacağı üzere forvet, 2023 yılında 86,4 milyon sterlin karşılığında Tottenham'dan Bayern Münih'e transfer olmuştu. O dönemde birçok kişi, oyuncunun İngiltere ligindeki 213 golüne yenilerini ekleyerek Alan Shearer'ın 260 gollük rekorunu kıracağını ve Premier Lig'e mutlaka döneceğini tahmin ediyordu.

Münih'te hayat ve değişen bakış açısı

Çarşamba günü Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü aldıktan sonra Harry Kane, geleceğe yönelik planları hakkında açık konuştu. Kane, Almanya'ya ilk geldiğinde bir gün geri dönmeyi düşündüğünü, ancak zamanla bu isteğinin tamamen değiştiğini söyledi.

“İlk ayrıldığımda elbette bir gün geri döneceğimi düşünüyordum. Ancak artık bu istek o kadar güçlü değil. Münih'te kendimi çok mutlu hissediyorum. Burası bana İngiltere dışındaki farklı bir futbol dünyasını gösterdi ve Avrupa futbolunu daha fazla takdir etmemi sağladı”, dedi futbolcu.

Vincent Kompany yönetimindeki yükseliş

Geçen sezon Vincent Kompany yönetimindeki takımda tüm kulvarlarda 51 maçta 61 gol atan 33 yaşındaki forvet, yalnızca bireysel performansından değil, Münih'teki aile ortamından da memnun olduğunu belirtti. Dört yıllık ilk sözleşmesinin son yılına giren oyuncunun Bayern Münih ile iş birliğini uzatmak için görüşmelere başladığı bildirildi.

Kane, teknik direktör Vincent Kompany'nin oyununu yeni bir seviyeye taşıdığını vurguladı. Savunma ve hücumdaki taktik disiplinin yanı sıra futbolculara sahada geniş özgürlük tanınması, kariyerinin en verimli dönemini başlatmış.

“Bunun kariyerimdeki tartışmasız en iyi versiyonum olduğunu düşünüyorum. Geçen sezon bunu açıkça gösterdi”, diyerek sözlerini tamamladı futbolcu.

Harry KaneBayern MünihPremier LigVincent KompanyBundesliga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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