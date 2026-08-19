Curtis Jones Liverpool'dan ayrılıp Inter'e transfer olabilir

İtalya'nın son şampiyonu Inter, Liverpool orta saha oyuncusu Curtis Jones'un transferini tamamlamaya çok yakın. BBC Sport'un haberine göre Milano devi, İngiliz futbolcu için yaklaşık 30 milyon sterlin ödemeye hazırlanıyor ve görüşmelerde ciddi ilerleme kaydedildi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Serie A temsilcisi, kadroyu gençleştirmek ve orta sahadaki seçeneklerini genişletmek amacıyla 25 yaşındaki futbolcuyu öncelikli hedef olarak belirlemişti. Taraflar şu anda transferin son küçük ayrıntılarını görüşüyor ve İtalya'da bu anlaşmanın önümüzdeki günlerde resmen açıklanacağına dair güven oldukça yüksek.

Transfer görüşmelerinin seyri

Inter, yaz başında da bu futbolcuyu kadrosuna katmaya çalışmıştı. Haziran ayında Liverpool, İtalyan kulübünün 21,7 milyon sterlinlik sözlü teklifini reddetmişti. Merseyside ekibi, altyapısından yetişen oyuncusu için 35 milyon sterlin değer biçmişti. Futbolcunun mevcut sözleşmesinin sona ermesine bir yıl kalması da görüşmeleri etkiledi.

Buna rağmen son haftalardaki görüşmeler sırasında kulüpler arasındaki fiyat farkı önemli ölçüde azaldı. Liverpool yönetimi, futbolcunun deneyimine ve yerli statüsüne uygun bir bedel talep ediyordu; sonunda taraflar 30 milyon sterlinlik bir anlaşmaya yaklaştı.

Curtis Jones'un Liverpool'daki kariyeri

Curtis Jones için bu transfer, Merseyside kulübündeki uzun ve unutulmaz döneminin sona ermesi anlamına geliyor. Liverpool akademisine henüz dokuz yaşındayken katılan Jones, altyapı takımlarında forma giydikten sonra A takımın önemli oyuncularından biri olmuştu. Jürgen Klopp yönetiminde 2019'da ilk maçına çıktığından bu yana takım formasıyla 228 karşılaşmaya çıktı.

Futbolcu geçen sezon tüm kulvarlarda 49 maçta forma giyse de bunların yalnızca 18'inde Premier League karşılaşmalarına ilk 11'de başladı. Arne Slot yönetimindeki rekabet ve sözleşme uzatma görüşmelerinin durma noktasına gelmesi, Jones'un kariyerini İtalya'da sürdürme isteğini güçlendirdi.