Inter, Liverpool'un orta saha oyuncusu Curtis Jones'un transferini tamamladı

Milano ekibi Inter, orta saha hattını güçlendirmek amacıyla İngiliz futbolcu Curtis Jones'un transferini resmen tamamlamaya çok yakın. ixbt.com'un haberine göre, taraflar arasındaki görüşmeler başarıyla sonuçlandı ve futbolcu sağlık kontrolünden geçmek üzere İtalya'ya gidiyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Kış transfer döneminden bu yana devam eden bu girişim nihayet sonuç verdi. Nerazzurri, bu transfer için yoğun çaba gösterdi ve diğer seçenekleri geçici olarak askıya aldı. Sonuç olarak Liverpool'un talepleri karşılandı ve anlaşmaya varıldı.

Transfer bedeli ve mali detaylar

Bu transfer İtalyan kulübü için ucuz olmadı. Goal.com'un haberine göre Inter, Curtis Jones için Liverpool'a toplam 30 milyon euro ödeyecek ve 6 milyon euro tutarında bonuslar da öngörülüyor. İngiliz kulübü yaz başında 40 milyon euro talep etmiş olsa da görüşmeler sırasında bu miktar bir miktar düşürüldü.

Futbolcu, Milano kulübüyle 30 Haziran 2031'e kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzalayacak. Buna göre İngiliz orta saha oyuncusu, sezon başına 3 milyon 500 bin euro net maaş ve ek bonuslar alacak.

Kulüp bütçesine etkisi

Bu mali rakamların Inter kulübünün yıllık hesaplamalarını nasıl etkileyeceği de büyük önem taşıyor. Yıllık amortisman gideri, bonusların etkinleşmesine bağlı olarak değişebilecek 30 milyon euroluk transfer bedeli üzerinden sezon başına 6 milyon euro olacak.

Ayrıca vergi avantajları hesaba katılmadığında futbolcunun yıllık brüt maaşı yaklaşık 6 milyon 500 bin euro olacak. Sonuç olarak Curtis Jones'un kulüp bütçesine toplam yıllık etkisi yaklaşık 12 milyon 500 bin euroyu bulacak.