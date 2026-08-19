Xiaomi, sekiz kat ipeği delebilen yeni ütüleme sistemini piyasaya sürdü

·0·Teknoloji
Xiaomi, sekiz kat ipeği delebilen yeni ütüleme sistemini piyasaya sürdü

Ev aletleri pazarındaki konumunu güçlendiren Xiaomi, Çin’de bir sonraki yenilikçi ürününü tanıttı. ixbt.com’un haberine göre, Mijia Pressurized Steam Ironing Machine adlı yüksek performanslı buharlı ütüleme sistemi satışa sunuldu. Cihaz, geleneksel ütülerin olanaklarını önemli ölçüde genişleterek giysi bakım sürecini kökten değiştirmeyi hedefliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Teknik özellikler ve yüksek verimlilik

Yeni cihaz, 500 kPas’a kadar basınç üreten elektromanyetik pompa ve dakikada 40 grama kadar sürekli buhar sağlayan boyler tasarımıyla donatıldı. Xiaomi’nin verilerine göre cihazın gücü 2200 W ve sıcak buharı yalnızca sıradan kumaşlara değil, sekiz kat ipek kumaşa da kolayca nüfuz edebiliyor. Kırışıklık giderme verimliliği ise yüzde 90’a ulaşıyor.

Ütüleme sisteminin başlıca özelliklerinden biri ikincil ısıtma sistemidir. Bu sistemde buhar, taban üzerinde ek olarak 135 dereceye kadar ısıtılır. Böylece yoğuşma oluşumu önemli ölçüde azalır, giysilerde nem kalmaz ve uzun süre yeniden kurutma gerektirmez. Ayrıca seramik emaye kaplamalı taban, kumaş üzerinde kolayca kaymayı ve ısının eşit dağılmasını garanti eder.

Kullanım kolaylığı ve güvenlik

Cihaz yalnızca ütüleme için değil, giysileri yüksek sıcaklıkla dezenfekte etmek için de kullanılabilir. Xiaomi’nin verilerine göre bakterileri yok etme verimliliği yüzde 99,99’dur; bu özellik çocuk giysilerinin temizliğinde de büyük önem taşır. Sisteme, 0 ile 90 derece arasında sorunsuz şekilde ayarlanabilen kullanışlı bir ütü masası entegre edilmiştir.

Tüm kontrol düğmeleri doğrudan tutamağa yerleştirilmiştir. Bu sayede cihazı açmak veya buhar gücünü değiştirmek için eğilmek gerekmez. Kullanıcılar şu mod ve özelliklerden yararlanabilir:

  • İnce yazlık giysiler için özel mod
  • Daha kalın mevsimlik giysiler için mod
  • Kışlık kumaşları ve çok zor kırışıklıkları gidermek için güçlendirilmiş buhar modu
Akıllı işlevler arasında, kullanıcı tutamağı eline aldığında buharın otomatik olarak başlaması ve bıraktığında durması bulunur. İki litrelik su haznesi, kesintisiz 40 dakika çalışmaya yeterlidir; bu da yaklaşık 17 gömlek, 20 pantolon veya 14 ceketin ütülenmesini sağlar. Güvenlik amacıyla termik sigorta, devrilme durumunda otomatik kapanma, sıcaklık kontrolü ve 30 dakika hareketsiz kaldığında kapanma özelliklerinden oluşan dört aşamalı koruma sistemi bulunur.

Fiyatına gelince, cihaz ilk olarak JD.com platformunda 587,05 yuan (yaklaşık 85 dolar) fiyatla satışa çıktı. Ancak indirim kuponları ve devlet sübvansiyonu hesaba katıldığında fiyatı 65 dolara kadar düşüyor. Xiaomi şimdilik bu ürünü yalnızca iç pazarda sunuyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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