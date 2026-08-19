Ferrari Elektrikli Otomobili 40 Milyon Dolara Satılarak Rekor Kırdı

Ferrari markasının tarihinde yeni bir sayfa açıldı. Şirketin ilk elektrikli otomobili Luce'nin ilk seri üretim örneği, açık artırmada beklenenden çok daha yüksek bir fiyata satılarak ilgi odağı oldu.

Otomobil, açık artırmada 40 milyon dolarolarak değerlendirildi. Bu, resmi fiyatından yaklaşık 62 kat daha pahalı olduğu anlamına geliyor. Böylece Ferrari'nin yeni elektrikli otomobili, açık artırmadaki rekor fiyatıyla otomobil tutkunlarını şaşırttı.

Sıfır seri numarasına sahip özel otomobili 87 yaşındaki milyarder Herbert Wertheim satın aldı. Onun siparişi üzerine hazırlanan Luce, kendine özgü Madreperla rengi ve siyah-beyaz iç mekanıyla öne çıkıyor.

Ferrari Luce, birkaç ay önce kamuoyuna tanıtılmıştı. Yeni modelin dış tasarımı, otomobil tutkunları arasında farklı görüşlere ve tartışmalara yol açtı.

Buna rağmen modele gösterilen ilginin çok yüksek olduğu ortaya çıktı. Şirket verilerine göre, 2026 yılında üretilmesi planlanan tüm Luce otomobilleri şimdiden satıldı.

Böylece Ferrari'nin elektrikli dönemini başlatan Luce, yalnızca yeni teknolojileriyle değil, açık artırmadaki fantastik fiyatıyla da tarihe geçti. 40 milyon dolarlık satış, bu otomobili sıradan bir yeni model olmaktan çıkarıp gerçek bir koleksiyon parçasına dönüştürdü.