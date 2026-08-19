ABD'nin uzay nükleer enerjisi yakıt kıtlığıyla karşı karşıya

ABD'nin uzay nükleer programları hızla gelişmesine rağmen, ilerlemelerini ciddi biçimde yavaşlatabilecek bir dizi sistemik sorunla karşı karşıya. 13 Ağustos'ta düzenlenen sektör sempozyumunda hükümet ve özel şirket temsilcileri, özellikle yakıt ve nitelikli personel eksikliği olmak üzere alandaki başlıca engelleri açıkça dile getirdi. ixbt.com'un aktardığına göre, nükleer ve uzay sistemlerini aynı anda yönetebilen uzmanların yetersizliği ile reaktör bileşenlerinin tedarikindeki aksaklıklar sektörün gelişimini engelliyor. Haberi Ixbt.com bildiriyor .

NASA şu anda birkaç umut vadeden proje yürütüyor. Bunlar arasında, 2028'in sonuna kadar nükleer elektrikli itki sisteminin fırlatılmasını öngören Space Reactor 1 Freedom (SR-1) ile Ay'da çalışmak üzere tasarlanan Lunar Reactor 1 (LR-1) programları öne çıkıyor. Bu cihazların gelecekte derin uzay araştırmalarında ve uzun süreli üslerin enerjiyle beslenmesinde kritik rol oynaması bekleniyor.

HALEU yakıtı için şiddetlenen rekabet

Uzmanlara göre en ciddi sorunlardan biri, yüksek oranda zenginleştirilmemiş uranyum içeren HALEU yakıtına yönelik talebin hızla artması. Bu yakıt türü yalnızca uzay reaktörleri için değil, karadaki küçük modüler reaktörler için de su elementi olarak değerlendiriliyor. ABD Enerji Bakanlığı (DOE) şu anda ülkedeki tek yerli HALEU tedarikçisi olmayı sürdürüyor. Kurum, 23 Temmuz'da NASA'nın SR-1 misyonu, Radiant şirketi ve diğer programlar için yakıt tahsis etti.

NASA'nın İleri Nükleer Teknolojiler Ofisi Başkanı Jeremy Kenney, HALEU yakıtının sınırlı olmasının gelecekte çeşitli programlar arasında kaynak dağıtımında temel bir soruna dönüşebileceğini belirtiyor. Ayrıca ABD ordusunun Janus programı da ek rekabet yaratıyor. Bu askeri program kapsamında üsleri enerjiyle beslemek üzere mikroreaktörler geliştiriliyor ve ordunun yakın zamanda bu alandaki çalışmaları sürdürecek 5 şirketin adını açıklaması bekleniyor.

Siyasi istikrar ve finansal riskler

Sektör temsilcileri, kısa vadeli teknik zorlukların yanı sıra ABD yönetiminin değişmesinin ardından finansman istikrarının kaybolmasından da endişe ediyor. NASA'nın eski başkan yardımcısı Bhavya Lal, 2025 tarihli bir araştırmaya dayanarak mevcut desteğin uzun vadeli bir politikadan ziyade görevdeki belirli yetkililere bağlı kalabileceği uyarısında bulundu.

Özellikle SR-1 projesinin henüz kesin ve sürekli bir müşterisinin bulunmadığı vurgulanıyor. Uzmanlar, gelecekteki riskleri azaltmak için SR-2 üzerindeki çalışmalara daha erken başlanmasını ve Kongre aracılığıyla çok yıllı bütçe tahsisi sağlanmasını öneriyor. Aksi takdirde program, 1965'te fırlatılan SNAP-10A reaktörünün kaderini tekrarlayarak sonraki misyonların iptal edilmesi riskiyle karşı karşıya kalabilir.