Newcastle ve Liverpool, Kevin Keegan'ın anısına saygı duruşunda bulunacak

İngiltere Premier League'in yeni sezonu başlamadan önce St James' Park'ta son derece etkileyici ve duygusal bir anma töreni düzenlenmesi bekleniyor. Goal.com'un haberine göre Newcastle United ve Liverpool, temmuz ayında 75 yaşında hayatını kaybeden efsane futbolcu ve teknik direktör Kevin Keegan'ı birlikte anacak. İngiliz futbolunun iki köklü kulübü arasındaki birlikteliğin simgesi olacak bu etkinlik, pazar günü oynanacak maç öncesinde gerçekleştirilecek. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Edinilen bilgilere göre iki takımın tüm futbolcuları, maç öncesi ısınmaya sırtlarında «Keegan 7» yazısı bulunan özel formalarla çıkacak. Bu görsel anma yalnızca sahada değil, orta yuvarlakta da kendini gösterecek. Taraftarların merhumun ardından stadyum dışında bıraktığı formalardan oluşturulan dev mozaik, sahanın ortasına yerleştirilecek ve taraftarlarla «Kral Kev» olarak anılan teknik adam arasındaki güçlü bağı ortaya koyacak.

Özel konuklar ve stadyumdaki atmosfer

Kevin Keegan'ın eşi Jean Keegan ve aile üyeleri, bu maça onur konuğu olarak katılacak. Ayrıca Keegan'ın yönetimi altında parlayan Alan Shearer, Faustino Asprilla, David Ginola ve Les Ferdinand gibi eski yıldızların da tribünlerde yer alacağı doğrulandı. Karşılaşma başlamadan önce stadyumdaki herkes, Keegan'ın unutulmaz anısını bir dakikalık alkışla onurlandıracak.

Stadyumdaki atmosferi daha da özel kılmak için Newcastle'ın ünlü taraftar grubu Wor Flags, arena genelinde büyük bir koreografi hazırlıyor. O gün stadyumun duvarları ve tribünleri, Newcastle United'ı iki kez çalıştıran efsane teknik adama adanmış görsellerle süslenecek. Kevin Keegan ayrıca maç programında ve resmi derginin kapağında da yer alacak.

Çiçeklerden yapılan kompost

Temmuz ayının sonunda stadyum çevresinde taraftarlar tarafından bırakılan binlerce çiçek, çevre dostu ve anlamlı bir şekilde yeniden değerlendirildi. Goal.com'un haberine göre bu çiçekler komposta dönüştürülerek kulübün antrenman sahalarına dağıtıldı. Böylece efsane ismin anısı, gelecek nesil futbolcuların çalışacağı sahaları beslemeyi sürdürecek.