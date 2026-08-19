Barcelona, Lautaro Martínez transferi için ciddi adımlar atıyor

İspanyol kulübü Barcelona, hücum hattını güçlendirmek için somut adımlar atmaya başladı ve Inter kaptanı Lautaro Martínez'i kadrosuna katmak üzere görüşmelere girişti. Katalan ekibi, yaz transfer döneminde Atlético Madrid forması giyen Julián Álvarez'i transfer etmeyi hedeflemişti ancak Madrid temsilcisi bu teklifi kesin bir dille reddetti. Bunun üzerine Blaugrana yönetimi dikkatini başka bir Arjantinli forvete çevirdi. Bu transfer, mevcut transfer döneminin en çok ses getiren gelişmelerinden biri olabilir. Konuyla ilgili Goal.com haber veriyor.

Ünlü gazeteci ve Jijantes podcast'inin sunucusu Gerard Romero'nun aktardığı bilgilere göre Barcelona yönetimi, hücum hattı için yeni bir aday üzerinde çalışmaya başladı. Julián Álvarez transferi gerçekleşmeyince kulübün sportif direktörü Deco ve teknik direktörü Hansi Flick için Lautaro Martínez öncelikli hedef olarak belirlendi. Son günlerde taraflar arasında ilk adımların atıldığı ve görüşmelerin başladığı öğrenildi.

Transfer süreci artık somut bir aşamaya geçmiş durumda. İçeriden edinilen bilgilere göre Deco kısa süre önce Madrid'de Lautaro Martínez'in menajeri Alejandro Camaño ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede oyuncunun temsilcileri, Arjantinli forvetin Barcelona'ya transfer olma ihtimaline olumlu yaklaştıklarını belirtti. Bu durum, Katalan ekibine transfer döneminin son haftalarında görüşmeleri daha da hızlandırma umudu veriyor.

Inter'in Tutumu Ve Sözleşme Şartları

Ancak bu transferin gerçekleşmesi kolay olmayacak çünkü Milano ekibi kaptanını göndermek istemiyor. Lautaro Martínez kısa süre önce Inter ile mevcut sözleşmesini uzatmıştı. Bu anlaşmayla birlikte, daha önce geçerli olan ve belirli bir süre için uygulanan 120 milyon avroluk serbest kalma maddesi kaldırıldı. Artık oyuncuyu transfer etmek isteyen herhangi bir kulüp doğrudan Inter yönetimiyle masaya oturmak zorunda.

Atlético Madrid'in Julián Álvarez konusunda taviz vermemesi gibi Inter de kaptanını satmak istemiyor. Buna rağmen futbol dünyasındaki mali koşullar her zaman değişebilir. Kaynağa göre her şey, gelecek teklifin miktarına bağlı olacak. Teklif piyasa değerinin önemli ölçüde üzerinde olursa kulüp yönetimi ve özellikle finans fonları bu konuyu ciddi biçimde değerlendirmek zorunda kalabilir.

Transfer döneminin sona ermesine az bir süre kala Barcelona ile Inter arasındaki görüşmeler, tüm Avrupa futbol kamuoyunun gündeminde kalmaya devam ediyor. Katalan kulübü, hücum hattındaki sorunları çözmek için son girişimlerini yapıyor. Lautaro Martínez'in İtalya'dan ayrılarak La Liga'ya transfer olması, sezonun en sansasyonel transferi olabilir.