Dünya Okyanusu Sıcaklığı Rekor Seviyeye Ulaştı: Haziran 2026 Tarihin En Sıcağı Oldu

Dünya gezegeninin iklim sistemindeki değişiklikler endişe verici bir hal almaya devam ediyor. Copernicus Marine servisi tarafından yayınlanan son rapora göre, Haziran 2026'da Dünya Okyanusu yüzeyinin ortalama sıcaklığı 21,0°C olarak kaydedildi. Bu değer, enstrümantal gözlemler tarihindeki en yüksek sonuç olup, Haziran ayını okyanus sıcaklığı açısından mutlak rekor sahibi yaptı. Ixbt.com haber veriyor.

Analizler, 2026 yılının ilk altı ayının da insanlık tarihinin en sıcak yarım yılları arasında yer aldığını gösteriyor. Gezegenimizin okyanus sisteminin büyük bir kısmı anormal sıcak koşulların etkisi altında kaldı. Bu sonuçlar, uydu gözlemlerini, dijital modellemeyi ve okyanus yeniden analizini birleştiren GLO12 küresel izleme sistemi verilerine dayanmaktadır.

Küresel sıcaklık dalgaları ve kapsamı

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde okyanus yüzeyinin ortalama sıcaklığı 20,94°C oldu. Bu değer 2024'teki rekordun (21,04°C) biraz altında olsa da, 2026'yı tarihteki ikinci en sıcak yarım yıl olarak kaydetti. Uzmanları özellikle anormal sıcaklığın süresi ve kapsamı endişelendiriyor: Haziran ayı sonuna gelindiğinde, Dünya Okyanusu alanının yaklaşık %82'si farklı yoğunluktaki sıcaklık dalgaları altında kaldı.

Okyanus sıcaklık dalgaları, su sıcaklığının uzun süre boyunca iklimsel normların üzerinde olması olayıdır. Bu durumlar haftalarca veya aylarca sürebilir; deniz ekosistemlerini, su sirkülasyonunu ve küresel hava rejimini ciddi şekilde etkiler. Copernicus verilerine göre, en istikrarlı "sıcak bölgeler" Pasifik Okyanusu'nun tropikal ve subtropikal kısımlarında, Kuzey Atlantik'in merkezinde, ayrıca Şili, Kaliforniya ve Avrupa kıyılarında gözlemlendi.

Bölgesel rekorlar ve El Niño etkisi

Akdeniz, en çok ısınan bölgelerden biri haline geldi. Burada Ocak-Haziran döneminde ortalama sıcaklık 18,07°C'ye ulaştı ve akvatoryumun %98'i sıcaklık dalgalarının etkisinde kaldı. Kuzey Atlantik'te de durum karmaşık olup, bazı bölgelerde üst üste dört ay boyunca sıcaklık rekorları kırıldı. Bu tür değişiklikler deniz florası ve faunası için yıkıcı olabilir.

Pasifik Okyanusu'nun tropikal kısmında Haziran ayı sıcaklığı 27,26°C'ye ulaşarak bölge tarihinin en yüksek değerini kaydetti. Bilim insanları bu dinamiği El Niño iklim olayı ile ilişkilendiriyor. El Niño, Pasifik Okyanusu'nda ısının yeniden dağılmasına ve dünya genelinde hava koşullarının değişmesine neden olur, bu da sırasıyla ekstrem doğal olayların olasılığını artırır.

Okyanuslar, iklim sistemindeki fazla ısının büyük kısmını emer, bu nedenle durumları gezegenimizin geleceği için belirleyici öneme sahiptir. Copernicus Marine raporu, okyanusların uzun süreli ısı stresine maruz kalmasının sadece deniz yaşamını değil, aynı zamanda karadaki hava sertliğini de doğrudan etkilediğini göstermektedir. Bu durum, küresel iklim izlemesinin ve çevre koruma önlemlerinin güçlendirilmesini gerektirmektedir.