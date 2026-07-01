Nasaf, iradeli bir oyunla Buxoro'yu mağlup etti

Karşi'de Nasaf ve Buxoro takımları arasında bir hazırlık maçı oynandı. Çekişmeli geçen mücadelede 'Ejderhalar', geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşi ekibinde Zafarmurod Abdirahmatov ve Yusuf Otubanjo golleri atarken, Buxoro'nun tek golü Asadbek Jo‘raboyev'den geldi.

Buxoro perdeyi açtı

Karşılaşmanın 16. dakikasında Asadbek Jo‘raboyev golü atarak konuk ekibi öne geçirdi.

Ancak Nasaf oyuncuları kısa sürede cevap vermeyi başardı. 30. dakikada Zafarmurod Abdirahmatov skoru eşitledi.

Otubanjo galibiyet golünü attı

İkinci yarıda her iki takım da kadrolarında bir dizi değişikliğe gitti.

Mücadelenin 85. dakikasında oyuna sonradan giren Yusuf Otubanjo, belirleyici golü kaydederek Nasaf'a galibiyeti getirdi.

Maç sonucu

Hazırlık maçı

Nasaf — Buxoro — 2:1

Goller: Abdirahmatov, 30; Otubanjo, 85 — Jo‘raboyev, 16.

Nasaf'ın ilk 11'i

Samandar Muratbayev, Dilshod Murtazayev, G‘olib G‘aybullayev, Quvonchbek Xushvaqtov, Zafarmurod Abdirahmatov, Sharof Muhitdinov, Oybek Rustamov, Murodbek Rahmatov, Diyorbek Abdunazarov, Yashnarbek Berdirahmonov ve Bobir Abdixoliqov.

Oyuna sonradan girenler

Bekjon Rahmatov;

Yusuf Otubanjo;

Akramjon Komilov;

Zafar Sa’dullayev;

Bahodir Xalilov.

Böylece Nasaf, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki kontrol maçında iradeli bir galibiyet elde etti.