Nasaf, iradeli bir oyunla Buxoro'yu mağlup etti

·8·Spor
Nasaf, iradeli bir oyunla Buxoro'yu mağlup etti

Karşi'de Nasaf ve Buxoro takımları arasında bir hazırlık maçı oynandı. Çekişmeli geçen mücadelede 'Ejderhalar', geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşi ekibinde Zafarmurod Abdirahmatov ve Yusuf Otubanjo golleri atarken, Buxoro'nun tek golü Asadbek Jo‘raboyev'den geldi.

Buxoro perdeyi açtı

Karşılaşmanın 16. dakikasında Asadbek Jo‘raboyev golü atarak konuk ekibi öne geçirdi.

Ancak Nasaf oyuncuları kısa sürede cevap vermeyi başardı. 30. dakikada Zafarmurod Abdirahmatov skoru eşitledi.

Otubanjo galibiyet golünü attı

İkinci yarıda her iki takım da kadrolarında bir dizi değişikliğe gitti.

Mücadelenin 85. dakikasında oyuna sonradan giren Yusuf Otubanjo, belirleyici golü kaydederek Nasaf'a galibiyeti getirdi.

Maç sonucu

Hazırlık maçı

Nasaf — Buxoro — 2:1

Goller: Abdirahmatov, 30; Otubanjo, 85 — Jo‘raboyev, 16.

Nasaf'ın ilk 11'i

Samandar Muratbayev, Dilshod Murtazayev, G‘olib G‘aybullayev, Quvonchbek Xushvaqtov, Zafarmurod Abdirahmatov, Sharof Muhitdinov, Oybek Rustamov, Murodbek Rahmatov, Diyorbek Abdunazarov, Yashnarbek Berdirahmonov ve Bobir Abdixoliqov.

Oyuna sonradan girenler

  • Bekjon Rahmatov;

  • Yusuf Otubanjo;

  • Akramjon Komilov;

  • Zafar Sa’dullayev;

  • Bahodir Xalilov.

Böylece Nasaf, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki kontrol maçında iradeli bir galibiyet elde etti.

NasafBuxoroÖzbekistan Süper LigiHazırlık MaçıFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Oliver Kahn: Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo Arasındaki Rekabet Bir Daha TekrarlanmayacakOliver Kahn: Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo Arasındaki Rekabet Bir Daha TekrarlanmayacakBugün, 22:19İngiltere ve Kongo DR Maçında Hakem Tartışması: Harry Kane Penaltı İstediİngiltere ve Kongo DR Maçında Hakem Tartışması: Harry Kane Penaltı İstediBugün, 22:10Lamine Yamal'dan El Clasico Öncesi Marc Cucurella'ya UyarıLamine Yamal'dan El Clasico Öncesi Marc Cucurella'ya UyarıBugün, 21:38Canlı Yayında Beklenmedik İtiraf: Danny Murphy Kayıp Kedisiyle Herkesi ŞaşırttıCanlı Yayında Beklenmedik İtiraf: Danny Murphy Kayıp Kedisiyle Herkesi ŞaşırttıBugün, 21:35Marcelo Bielsa Uruguay'daki başarısızlığın ardından istifa ettiMarcelo Bielsa Uruguay'daki başarısızlığın ardından istifa ettiBugün, 21:30Gavi: Lamine Yamal Şu An Lionel Messi'den Sonra Dünyanın En İyi FutbolcusuGavi: Lamine Yamal Şu An Lionel Messi'den Sonra Dünyanın En İyi FutbolcusuBugün, 20:54
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı