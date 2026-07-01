İngiltere ve Kongo DR Maçında Hakem Tartışması: Harry Kane Penaltı İstedi

İngiltere milli takımının Kongo DR karşısındaki maçı, büyük bir hakem tartışmasıyla akıllarda kaldı. İlk yarının bitimine yakın yaşanan tartışmalı pozisyon, sadece sahadaki futbolcular arasında değil, futbol kamuoyu ve tanınmış uzmanlar arasında da ateşli tartışmalara neden oldu. Takım kaptanı Harry Kane rakip ceza sahası içinde yere düşmesine rağmen, maç hakemi bunu simülasyon olarak değerlendirdi. Goal.com haberine göre.

Olaylar İngiltere için tatsız başladı. Yoane Wissa'nın direkten dönen topunun ardından İngilizler karşı atağa kalktı. Harry Kane, rakip kaleci Lionel Mpasi ile çarpışmasının ardından yere düştü. İngiltere milli takımı oyuncuları ve taraftarları hemen penaltı talep etti ancak baş hakem oyunu durdurmadı. VAR sistemi pozisyonu incelemesine rağmen sahadaki kararı değiştirmedi ve 11 metreden penaltı verilmedi.

Uzman Görüşleri: Penaltı mı yoksa Simülasyon mu?

Söz konusu pozisyon, İngiliz futbol efsaneleri arasında da fikir ayrılığına yol açtı. Alan Shearer, BBC One yayınında hakemin kararını sert bir şekilde eleştirerek bunun net bir penaltı olduğunu vurguladı. "Çarpışma olduğu şüphe götürmez. Benim için bu bir penaltı. Kane pozisyondan faydalanmaya çalışmış olabilir ancak kaleci elleriyle ona temas etti. Eğer kaleci bu kadar agresif çıkarsa, forvet oyuncusunun düşmesi için yeterli sebep vardır", dedi Shearer.

Eski kaleci Paul Robinson da bu görüşe katıldı. Onun sözlerine göre, hakemler ciddi bir hata yaptı ve burada vatanseverlik duygusu değil, net bir kural ihlali vardı. Ancak İngiltere milli takımı ve Manchester United efsanesi Wayne Rooney tamamen farklı bir pozisyon aldı.

Rooney'e göre Harry Kane bu pozisyonda biraz yapay davrandı. "Her zaman forvetlerin yanındayım ancak bu pozisyonda Kane kendini kaleciye doğru atmış gibi göründü. Kendi kendine takıldı ve teması zorladı. Bence bu penaltı değildi", diye belirtti Rooney.

Bu durum, İngiltere milli takımı için psikolojik olarak ağır bir darbe oldu çünkü takım devreye 1-0 geride girdi. Maç sonrası sosyal medyada hakem kararı ve VAR sisteminin etkinliği üzerine tartışmalar devam etti. Şu ana kadar UEFA veya ilgili kuruluşlar hakemlikle ilgili resmi bir açıklama yapmadı.