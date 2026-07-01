Honda Stratejisini Değiştiriyor: Elektrikli Araçlar Yerine Veri Merkezleri

·6·Teknoloji
Honda Stratejisini Değiştiriyor: Elektrikli Araçlar Yerine Veri Merkezleri

Japon otomotiv devi Honda, iş yönünü beklenmedik bir tarafa çevirmeye karar verdi. Şirket, ABD'deki fabrikalarında üretilen bataryaları artık elektrikli araçlar için değil, veri merkezleri (data-centers) ve enerji depolama sistemleri için yönlendirmeye başladı. Bu adım, küresel otomobil pazarındaki istikrarsızlık ve teknolojik altyapıya olan talebin artmasıyla ilgili. Techcrunch.com haber veriyor.

Nikkei Asia'nın haberine göre Honda, bu haftadan itibaren enerji depolama sistemleri için tasarlanmış bataryaların üretimini başlattı. Bu değişiklik, şirketin ABD'deki elektrikli araç programlarını iptal etmesinden üç ay sonra gerçekleşti. Başlangıçta LG Energy Solution ile iş birliği içinde Ohio eyaletindeki fabrikada üretilmesi planlanan bataryalar artık yollarda değil, sunucu odalarında hizmet verecek.

Pazardaki Değişimler ve Ekonomik Nedenler

Honda'nın bu kararının temel nedeni, ABD pazarında elektrikli araçlara olan talebin azalması oldu. Hükümet tarafından sağlanan vergi teşviklerinin kaldırılması, tüketicilerin bu tür taşıtlara olan ilgisini söndürdü. Sonuç olarak şirket, geçen mali yılda stratejisini yeniden gözden geçirmesi ve yapısal değişiklikler nedeniyle 15,7 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı.

Buna rağmen Honda, LG Energy ile olan ortak girişimi sonlandırmadı. Aksine, Tesla, Ford ve GM gibi rakiplerinin izinden giderek batarya işinin kendisinin ayrı bir kârlı alan olduğunu fark etti. Şu anda sabit enerji depolama cihazları pazarı yılda yüzde 32 oranında büyüyor ve bu durum otomobil üreticileri için yeni fırsat kapıları açıyor.

Enerji Depolama Sistemlerinin Geleceği

SEIA ve Benchmark Minerals raporlarına göre, bu yılın ilk çeyreğinde 9,7 gigawatt-saat kapasiteye sahip enerji depolama sistemleri kuruldu. Bu miktardaki bataryalarla yaklaşık 120 bin elektrikli araç donatılabilirdi. Uzmanlar, on yılın sonuna kadar bu pazar hacminin üç kat artacağını öngörüyorlar.

  • Veri merkezlerinin kesintisiz çalışmasını sağlamak;
  • Elektrik şebekelerini stabilize etmek;
  • Güneş ve rüzgar enerjisinden verimli yararlanmak;
  • Enerji fiyatlarının düştüğü dönemlerde rezerv toplamak.
Bu yönelim sadece gelecek vaat etmekle kalmıyor, aynı zamanda son derece kârlı. Örneğin Tesla, Megapack ve Powerwall cihazlarından yüzde 30'a varan brüt kâr elde ediyor ki bu, otomobil satışından elde edilen kârın iki katıdır. Honda da tam olarak bu yüksek rentabiliteye sahip zincire katılmayı hedefliyor.

Özbekistan koşullarında da veri merkezleri ve yenilenebilir enerji kaynakları için batarya rezervleri güncel bir konu olarak kabul edilmektedir. Honda gibi büyük markaların bu alana girişi, gelecekte enerji depolama teknolojilerinin ucuzlamasına ve yaygınlaşmasına şüphesiz hizmet edecektir. Şirket elektrikli araç pazarından biraz geri çekilmiş olsa da, küresel enerji transformasyonundaki yerini korumaya çalışıyor.

HondaTeknolojiBataryaData-centerTesla
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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