Rusya'da Sınavlardan Yüksek Puan Alan Mezunlara Özel Telefon Numaraları Hediye Edilecek

·4·Teknoloji
Rusya'da Sınavlardan Yüksek Puan Alan Mezunlara Özel Telefon Numaraları Hediye Edilecek

Rusya Eğitim Bakanlığı, okul mezunlarını teşvik etmek için özgün bir yöntem uyguluyor. 2026 yılından itibaren, Tek Devlet Sınavları'nda (EGE) yüksek başarı gösteren öğrencilere, içinde ardışık beş rakam bulunan özel mobil iletişim numaraları verilecek. Bu girişim, gençler arasında öğrenme isteğini artırmak ve başarılarını takdir etmek amacıyla geliştirildi. Ixbt.com haberi veriyor.

ixbt.com yayınında yer alan habere göre, bu ayrıcalıktan iki veya daha fazla dersten toplam 200 puan toplayan mezunlar yararlanabilecek. Hediye edilecek numara kombinasyonlarında, öğrencinin pekiyi notlarını sembolize eden "555" rakamları yer alacak. Bu kampanyanın yıl boyunca devam etmesi planlanıyor.

İstatistikler ve Kapsam

İlk verilere göre, Rusya'da yüksek puan alanların sayısı yıldan yıla artıyor. Örneğin, mevcut göstergelerin analizi 933 mezunun 200 puan barajını geçtiğini gösteriyor. Daha yüksek sonuçlar elde edenler arasında 300 puan alan 76 kişi ve 400 puan toplayan 8 kişi bulunuyor. Hatta 500 puanlık maksimum sonuca ulaşan bir mezun da kaydedildi.

Bu proje, Rusya'nın büyük operatörleri olan MegaFon ve Yota ile iş birliği içinde yürütülüyor. Özel bir numaraya sahip olmak için mezunların yüksek puanlarını belgeleyen evrakları sunmaları gerekiyor. Mevcut abonelerin kişisel hesapları üzerinden başvuru yapmaları, yeni kullanıcıların ise özel SIM kartlar çıkartmaları gerekecek.

Yaş Sınırı ve Teknik Şartlar

Proje şartlarına göre, "555" kombinasyonlu numaralar yalnızca 20 yaşın altındaki aboneler için açık olacak. Bu kısıtlama, projenin doğrudan okul mezunlarına ve genç öğrencilere yönelik olduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre, bu tür özel numaralar gençler için bir tür sosyal statü ve başarı sembolü görevi görüyor.

Özbekistan deneyiminde de mobil operatörler tarafından çeşitli sosyal kampanyalar düzenlenmektedir, ancak eğitim alanındaki başarılar için özel numara verilmesi uygulaması henüz yaygınlaşmamıştır. Rusya'daki bu deneyim, dijital ekonomi ve eğitim sistemi entegrasyonunun ilginç bir örneği olarak görülmektedir.

Hatırlatalım ki, özel ve kolay hatırlanan mobil numaralar genellikle açık artırmalar yoluyla veya yüksek fiyatlarla satılmaktadır. Devlet düzeyindeki böyle bir girişim, yetenekli gençlerin ek maliyet olmadan teşvik edilmesine olanak tanımaktadır.

RusyaEğitimTeknolojiMobil İletişimSınav
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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