Lime Borsaya Açıldı: Mikromobilite Devi IPO Gerçekleştirdi

Dünyanın en büyük elektrikli scooter ve bisiklet kiralama operatörlerinden biri olan Lime, uzun zamandır beklenen IPO (halka arz) sürecini tamamlayarak resmen halka açık bir şirket haline geldi. Dokuz yıllık faaliyet süresi boyunca çeşitli finansal zorluklar ve pandemi kısıtlamalarıyla mücadele eden girişim, Nasdaq borsasında hisselerini başarıyla satışa sundu. Techcrunch.com haber veriyor.

Şirket, ilk halka arzı kapsamında 167 milyon dolar fon toplamayı başardı. Uber tarafından desteklenen Lime, toplam 6,68 milyon adet hisseyi her biri 25 dolardan sattı. Bu rakam, önceden planlanan 24-26 dolarlık aralığın ortasına denk geliyor. Nasdaq borsasında "LIME" tiki altında işlemler başladıktan sonra, hisse fiyatları ilk bir saat içinde yüzde 9 arttı.

TechCrunch'ın bildirdiğine göre, bu IPO sonucunda Lime'ın toplam piyasa değeri yaklaşık 1,66 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, ana rakibi Bird şirketinin 2021 yılındaki değerlerine yakın olsa da, Lime yönetimi kendi iş modellerinin çok daha istikrarlı olduğunu vurguluyor.

Zorluklar Geride Kaldı

Lime CEO'su Wayne Ting, bir röportaj sırasında şirketin bugünkü seviyeye gelmesinin kolay olmadığını kabul etti. Ting'in sözlerine göre, şirketin defalarca iflasın eşiğine geldiği ve geleceğinin sorgulandığı dönemler oldu. Ting, "Bugün halka açık bir şirket olarak burada durmak, büyük bir emek ve sabrın sonucudur," dedi.

Mikromobilite pazarı son yıllarda oldukça acımasız bir ortama dönüştü. Örneğin, Bird şirketi iflas başvurusu yapmak zorunda kalırken, Tier ve Dott gibi diğer rakipler birleşerek hayatta kalmaya çalıştı. Superpedestrian gibi projeler ise tamamen kapandı. Bu koşullarda Lime gelirlerini artırmayı başardı: 2023 yılındaki 521 milyon dolarlık gelir, geçen yıl 886,7 milyon dolara yükseldi.

Finansal Yükümlülükler ve Gelecek Planları

Buna rağmen, şirketin önünde ciddi finansal görevler bulunuyor. IPO öncesinde sunulan belgelerde Lime, yaklaşık 1 milyar dolarlık borç yükümlülüğü olduğunu bildirdi. Bu borcun yarısından fazlasının bu yılın sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Hisse satışından elde edilen gelirler, tam olarak bu yükümlülüklerin kapatılmasına ve işin genişletilmesine yönlendirilecek.

Özbekistan gibi gelişmekte olan pazarlarda da mikromobilite, özellikle scooter kiralama popülerleşirken, Lime gibi küresel bir liderin borsa başarısı sektör yatırımcıları için olumlu bir sinyal olarak kabul ediliyor. Şirket, son üç yıldır operasyonel kâr elde ettiğini ve artık istikrarlı bir gelişim aşamasına geçtiğini iddia ediyor.