BAE Servet Eşitsizliğinde Dünyada Birinci Oldu

·33·Dünya
BAE Servet Eşitsizliğinde Dünyada Birinci Oldu

Birleşik Arap Emirlikleri, servetin nüfus arasındaki adaletsiz dağılımı konusunda dünyada birinci sıraya yerleşti. Bu bilgi, İsviçre merkezli UBS bankasının hazırladığı Global Wealth Report 2026 raporunda açıklandı. BAE ile aynı göstergeye sahip olan Rusya ise sıralamada ikinci sırada yer aldı.

Gini katsayısı ne anlama gelir?

Araştırmada, bir ülke nüfusunun elindeki servetin ne kadar eşit veya eşitsiz dağıldığını gösteren Gini katsayısı kullanılmıştır.

Bu gösterge ne kadar yüksekse, varlıkların o kadar büyük bir kısmı nüfusun küçük bir grubunun elinde toplanmış demektir.

Burada söz konusu olan maaş veya günlük gelir değil, aşağıdaki varlıklardır:

  • gayrimenkuller;

  • yatırımlar;

  • banka mevduatları;

  • hisseler ve diğer varlıklar.

En yüksek göstergeler hangi ülkelerde?

2025 yılı sonu itibarıyla, servet eşitsizliği düzeyinin en yüksek olduğu ülkeler şöyledir:

Sıra

Ülke

Gini Katsayısı

1

Birleşik Arap Emirlikleri

0,82

2

Rusya

0,82

3

Güney Afrika Cumhuriyeti

0,81

4

Brezilya

0,81

5

Suudi Arabistan

0,78

6

ABD

0,77

7

İsveç

0,74

8

Hindistan

0,74

9

Türkiye

0,73

10

Meksika

0,72

BAE neden birinci sırada?

Rapor yazarları, BAE'deki yüksek göstergeyi ülkede çok zengin yerleşiklerin sayısının fazla olmasıyla açıklamışlardır.

Aynı zamanda, ülkede nispeten düşük birikime sahip olan göçmen işçilerin oranı da yüksektir. Sonuç olarak, servetin ana kısmı sınırlı bir grup insanın elinde toplanmıştır.

Özbekistan sıralamaya dahil edilmedi

UBS bankası rapor kapsamında toplam 56 piyasayı analiz etti.

Ancak servet eşitsizliği üzerine sunulan sıralamada Özbekistan'a dair veriler yer almadı.

Gelir ve servet eşitsizliği aynı şey değildir

Uzmanlar, bu sıralamanın nüfusun gelir eşitsizliği ile karıştırılmaması gerektiğini vurguluyor.

Gelir eşitsizliği insanların maaşlarını ve diğer kazançlarını karşılaştırırken, servet eşitsizliği konutlarını, yatırımlarını, birikimlerini ve diğer varlıklarını hesaba katar.

Bu nedenle bu iki gösterge farklı yöntemlerle hesaplanır ve birbirinin yerini tutamaz.

Birleşik Arap EmirlikleriRusyaBirleşik Arap Emirlikleri
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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