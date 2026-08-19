iPhone 18 Pro ve Pro Max akıllı telefonlarının ilk performansı belli oldu

·17·Teknoloji
iPhone 18 Pro ve Pro Max akıllı telefonlarının ilk performansı belli oldu

Yeni nesil Apple akıllı telefonlarının tanıtımına daha zaman olmasına rağmen internette gelecek amiral gemileri hakkında ilk önemli bilgiler ortaya çıkmaya başladı. ixbt.com'un haberine göre, gelecekteki iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerine güç verecek yeni Apple A20 Pro işlemcisinin ilk performans göstergeleri açıklandı. Bu bilgiler, mobil teknoloji pazarının gelecekte hangi yönde gelişeceğini tahmin etmeye olanak tanıyor. Bu bilgiyi Ixbt.com haber veriyor.

Tanınmış ve güvenilir kaynak Fixed Focus Digital tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple'ın gelecekteki amiral gemisi çipi, önceki nesle kıyasla önemli ölçüde daha güçlü olacak. Yeni platformun, A19 Pro işlemcisine göre yüzde 18 daha yüksek performans sunması bekleniyor. Bu da cihazın günlük görevlerde ve karmaşık işlemlerdeki yeteneklerini daha da genişletecek.

Enerji tasarrufunda büyük sıçrama

Performans artışının yanı sıra enerji verimliliği göstergeleri de uzmanların odağında. Kaynağa göre Apple A20 Pro çipi, enerji verimliliğinde yüzde 30'luk doğrudan bir iyileşme sağlayacak. Teknoloji dünyası için bu oldukça yüksek bir sonuç ve akıllı telefonların pil ömrünü önemli ölçüde uzatmanın önünü açabilir.

Bu yüksek sonuçlara ulaşılmasında üretim sürecindeki ileri teknolojiler önemli rol oynuyor. Yeni nesil SoC'nin (çip üzerindeki sistem), Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) tesislerinde gelişmiş 2 nanometrelik üretim teknolojisiyle üretileceği öğrenildi. Daha küçük üretim süreci, transistörlerin daha yoğun yerleşmesini ve enerji kaybının azalmasını sağlıyor.

Uzmanlar ve piyasanın tepkisi

Açıklanan rakamlar oldukça olumlu bir izlenim bıraksa da gerçek kullanım testleri yapılana kadar bunları dikkatle değerlendirmek gerekiyor. Sektör analistlerine göre rekabetçi pazardaki bu tür teknolojik sıçramalar, kullanıcıların satın alma kararlarını ciddi biçimde etkiliyor. Özellikle Apple ürünlerinin enerji verimliliğinde sürekli olarak ön sıralarda yer alması, bu sonuçların doğruluğuna yönelik ilgiyi artırıyor.

Bilgileri paylaşan Fixed Focus Digital, daha önce de teknoloji dünyasındaki birçok önemli sızıntının arkasındaki kaynak olarak tanınıyordu. Daha önce HarmonyOS işletim sisteminin bilgisayar sürümüne ilişkin ayrıntıları, yeni iPhone SE 4 görsellerini ve Huawei Pocket 2 render'larını yayımlamıştı. Ayrıca Apple'ın katlanabilir iPhone üzerindeki çalışmalarını durdurduğunu da bildirmişti.

Sonuç olarak iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleri için hazırlanan Apple A20 Pro işlemcisinin mobil işlemci teknolojisinde bir sonraki önemli adım olması bekleniyor. 2 nanometrelik teknolojiye geçiş ve performanstaki belirgin artış, önümüzdeki yıllarda piyasaya sürülecek premium akıllı telefonlar için yeni standartlar belirleyebilir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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