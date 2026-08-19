Astronomlar 129 galakside Dyson küreleri bulamadı

Uluslararası bir bilim insanı ekibi, yıldızlararası uzayda teknolojik uygarlıkların izlerini tespit etmeye yönelik tarihin en kapsamlı araştırmasını tamamladı. ixbt.com’un aktardığına göre astronomlar 129 yakın galaksiyi analiz etti, ancak hiçbirinde daha önce varsayılan Dyson kürelerinin veya benzer dev mega yapıların varlığını doğrulayan kanıt bulamadı. Buna rağmen bu geniş kapsamlı çalışma, gelecekte dünya dışı uygarlıkları aramak için daha kesin ve sağlam bir bilimsel yöntem geliştirilmesini sağladı. Haberi Ixbt.com aktarıyor .

Bilimsel araştırmanın temel fikri basit fizik yasalarına dayanıyor. Teknolojik açıdan gelişmiş bir uygarlık, yıldızının enerjisinden yararlanmak için çevresine güneş panelleri, istasyonlar veya diğer dev yapılardan oluşan bir sistem (Dyson sürüsü) kurmuşsa, emilen ışık yok olmaz. Bu ışık kaçınılmaz olarak kızılötesi radyasyon aralığında yeniden yayılmalıdır. Bu nedenle araştırmacılar, sıradan kozmik toz, aktif galaksi çekirdeği veya aktif yıldız oluşumu süreçleriyle açıklanamayan kızılötesi fazlalığı aradı.

Arama için en uygun bölgeler belirlendi

Araştırma sırasında bilim insanları yalnızca gerçek verileri analiz etmekle kalmadı, aynı zamanda bir model kullanarak farklı parametrelere sahip 1419 spektral dağılımı test etti. Yıldız oluşumunun yavaş gerçekleştiği ve toz miktarının düşük olduğu sakin galaksilerin bu tür araştırmalar için en uygun ortam olduğu ortaya çıktı. Bu sistemlerde kızılötesi radyasyon kaynakları öngörülebilir düzeyde olduğundan, yıldız ışığının yalnızca %4-5’ini emen varsayımsal yapıları bile tespit etmek mümkün oluyor.

Bununla birlikte, yıldız oluşumunun aktif olduğu galaksilerde durum oldukça karmaşıklaşıyor. Isınmış yıldızlararası toz, kendi başına bir «kızılötesi fazlalık» oluşturuyor ve böyle bir ortamda yapay bir sürünün fark edilebilmesi için yıldız enerjisinin en az %20’sini engellemesi gerekiyor. Bir diğer zorluk, sıcak tozları teknolojik atık ısı olarak algılanabilecek ve karışıklığa yol açabilecek aktif galaksi çekirdekleriyle ilgili.

İstatistiksel sonuçlar ve gelecek beklentileri

Elde edilen gerçek verilere göre incelenen 129 galaksinin hiçbiri Dyson sürüsü modeliyle istatistiksel açıdan güvenilir biçimde örtüşmedi. Aktif çekirdeği bulunmayan sakin galaksilerde yakalanan radyasyon oranının medyan üst sınırı yalnızca %0,3 oldu. Genel örneklem açısından bu sonuç, incelenen galaksilerin en fazla %2,6’sında yıldız ışığının yaklaşık %25’ini engelleyen yapıların bulunabileceği anlamına geliyor.

Yazarlar ayrıca teknolojik radyasyonu doğal astrofiziksel olaylardan ayırt etmenin yollarını da ortaya koydu. Galaktik sürünün yaydığı radyasyon yıldız diski boyunca dağılmalı, aktif çekirdek ise merkezde yoğunlaşmalı; yıldız oluşumuyla ilişkili toz da spiral kolları takip etmelidir. Gelecekte PRIMA’nın geniş açılı verileri spektrumun soğuk bölümünü netleştirmeye yardımcı olacak. Ardından en ilgi çekici adaylar JWST teleskobuyla incelenebilecek.