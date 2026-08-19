«Nakavt tahmini» ters tepti: McGregor’dan Garry’ye beklenmedik mesaj

·3·Spor
«Nakavt tahmini» ters tepti: McGregor’dan Garry’ye beklenmedik mesaj

UFC 330 turnuvası öncesinde tüm dünyayı ayağa kaldırarak, Islam Makhachev’in acı bir yenilgi alacağını vaat eden Conor McGregor’ın planları oktagonda suya düştü. Ancak vatandaşı utanç verici bir darbeyle karşılaşınca, iki sıkletin eski şampiyonu herkesi şaşırtan bir hamle yaptı — peki neden tam da şimdi sessiz kalamadı?

Tahminin «laneti»: Oktagonda ne oldu?

Dövüş arifesinde Conor McGregor, genç vatandaşı Ian Machado Garry’yi açıkça destekleyerek sansasyonel bir açıklama yapmıştı. Ona göre, Garry, Makhachev’i kafaya isabet eden net bir tekmeyle (high kick) nakavt ederek erken galibiyet almalıydı.

Ancak Philadelphia’daki karşılaşma beklenmedik bir dönüş yaptı:

  • Beklenen senaryo: Garry’nin hızlı tekmeleriyle Makhachev’i nakavt etmesi.

  • Gerçekte yaşananlar: İkinci rauntta Islam Makhachev güçlü bir high kick ile İrlandalı dövüşçüyü ağır bir knockdown’a gönderdi ve karşılaşmanın kaderini kendi lehine belirledi.

Dövüşün gerçekleri ve temel istatistikler

İstatistik

Islam Makhachev

Ian Machado Garry

Dövüş statüsü

Şampiyonluk unvanı savunması

Zorunlu rakip

Belirleyici darbe

2. raunttaki yıkıcı high kick

Öngörülen darbeyi ıskaladı

Dövüş sonucu

Erken galibiyet

Yenilgi

«Kırılmayan irade»: Garry’nin videosu ve Conor’ın yanıtı

Aldığı sert darbe ve yenilginin ardından Garry, hayranlarına özel bir video mesajı göndererek pes etmeyeceğini açıkladı. Takım arkadaşı Charles Oliveira’nın yolunu hatırlatan Garry, büyük yenilgilerin insanı yalnızca daha güçlü hâle getirdiğini vurguladı.

"Bu yenilgi hiçbir şey ifade etmiyor. Kesinlikle geri döneceğim ve UFC kemerini başımın üzerinde kaldıracağım!"

Ian Machado Garry

Bu duygusal açıklamanın altına Conor McGregor da kısa ama oldukça etkili bir yorum bıraktı:

"Şampiyonluk zihniyeti!"

Conor McGregor

McGregor böylece, planları oktagonda suya düşse bile öğrencisini yalnız bırakmayacağını ve onun şampiyonluk ruhuna inandığını gösterdi.

Sizce Garry gelecekte gerçekten şampiyon olabilir mi, yoksa Makhachev karşısındaki mücadele gerçek seviyesini mi ortaya koydu?

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Conor McGregorİslam MahaçevIan Machado GarryUFCPhiladelphia
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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