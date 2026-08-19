Uluslararası Uzay İstasyonu’nda iletişim anteni kurulum çalışmaları ertelendi

·1·Teknoloji
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda iletişim anteni kurulum çalışmaları ertelendi

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda gerçekleştirilen son uzay yürüyüşü beklenmedik zorluklarla karşılaştı ve ana görev tamamlanamadı. TASS haber ajansının aktardığı bilgilere göre NASA astronotu Anil Menon ile Avrupa Uzay Ajansı temsilcisi Sofi Adeno, yörünge istasyonunun dışındaki görevleri yerine getirmek üzere uzay boşluğuna çıktı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu uzay yürüyüşü toplam 6 saat 23 dakika sürdü. Operasyonun temel amacı, Uluslararası Uzay İstasyonu ile Houston’daki yer kontrol merkezi arasındaki istikrarlı iletişimi sağlayan eski anteni yenisiyle değiştirmekti. Ancak çalışmalar sırasında yaşanan teknik gecikmeler planları değiştirdi.

Anten söküldü ancak yenisi kurulamadı

Astronotlar eski ekipmanı başarıyla sökmeyi başardı. Bununla birlikte, çalışma programındaki kaymalar ve ortaya çıkan engeller nedeniyle yeni antenin kurulum işlemi aynı görev sırasında tamamlanamadı.

Uzmanların planına göre yeni iletişim ekipmanının kurulumu, gelecek uzay yürüyüşlerinden birinde tamamen tamamlanacak. Böylece bu uzay görevinin ana hedefi şimdilik yalnızca kısmen gerçekleştirilmiş oldu.

Tarihî olay ve gelecek planları

Bu zorluklara rağmen mevcut görev, Fransız uzay çalışmaları açısından önemli bir tarihî olay olarak kayda geçti. Sofi Adeno, uzay boşluğunda görev yapan tarihteki ilk Fransız kadın oldu. Ortağı Anil Menon içinse bu, uzay istasyonunun dışına ikinci çıkışıydı.

Şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu uzmanları iletişim sistemindeki kesintileri önlemek ve bir sonraki uzay yürüyüşünün tarihini netleştirmek için çalışıyor. Houston’daki kontrol merkeziyle iletişimi tamamen yeniden kurmak, önümüzdeki günlerin öncelikli görevlerinden biri olmaya devam ediyor.

UzayNASAISSTeknolojiAstronomi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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