Harabe Evdeki Sır: ABD'de 16 Çocuk Dört Yıl Boyunca Tek Bir Odada Tutuldu

Ohio eyaletinin Hamden kasabasında 16 çocuğun ağır koşullar altında tutulduğu belirlendi. Çocuklar, harabe bir evdeki küçük bir odadan kurtarıldı. Çocukların en küçüğü 1,5, en büyüğü ise 18 yaşındaydı.

Yetkililer, çocukların yaklaşık dört yıl boyunca yaklaşık 3,5 x 3,5 metre boyutlarındaki tek bir odada yaşadıklarını belirtti. Evin hijyenik durumu çok kötüydü ve odalar çöplerle doluydu.

İncelemelerde bazı çocukların konuşamadığı tespit edildi. Gelişim bozukluğu olan 18 yaşındaki bir kız çocuğu kendi ismini bile yazamıyordu. Çocuklar eğitim almamış ve okula gitmemişti.

Anne, baba ve iki büyükanne ile büyükbabaya, çocukları tehlikeye atmaktan dolayı 16 suçlama yöneltildi. Savcılık, olayın insan ticaretiyle ilgili olmadığını, aile içi şiddetle ilgili olduğunu belirtti.

Çocuklar, kolluk kuvvetlerinin başka bir suç nedeniyle evde arama yaptığı sırada bulundu. Kafesler yoktu ancak odadan çıkmalarının nasıl engellendiği şu an araştırılıyor.

Yedi çocuk hastaneye yatırıldı. İki çocuk ise helikopterle ağır yaralılar merkezine götürüldü. Bunlardan biri yapay solunum cihazına bağlandı.

Müfettişlerin bildirdiğine göre aile, yirmi yıl boyunca Ohio'nun çeşitli yerlerine taşınarak çocukları devlet denetiminden gizlemiş. Tüm çocuklar şu an devlet koruması altında.