Harabe Evdeki Sır: ABD'de 16 Çocuk Dört Yıl Boyunca Tek Bir Odada Tutuldu

·54·Dünya
Harabe Evdeki Sır: ABD'de 16 Çocuk Dört Yıl Boyunca Tek Bir Odada Tutuldu

Ohio eyaletinin Hamden kasabasında 16 çocuğun ağır koşullar altında tutulduğu belirlendi. Çocuklar, harabe bir evdeki küçük bir odadan kurtarıldı. Çocukların en küçüğü 1,5, en büyüğü ise 18 yaşındaydı.

Yetkililer, çocukların yaklaşık dört yıl boyunca yaklaşık 3,5 x 3,5 metre boyutlarındaki tek bir odada yaşadıklarını belirtti. Evin hijyenik durumu çok kötüydü ve odalar çöplerle doluydu.

İncelemelerde bazı çocukların konuşamadığı tespit edildi. Gelişim bozukluğu olan 18 yaşındaki bir kız çocuğu kendi ismini bile yazamıyordu. Çocuklar eğitim almamış ve okula gitmemişti.

Anne, baba ve iki büyükanne ile büyükbabaya, çocukları tehlikeye atmaktan dolayı 16 suçlama yöneltildi. Savcılık, olayın insan ticaretiyle ilgili olmadığını, aile içi şiddetle ilgili olduğunu belirtti.

Çocuklar, kolluk kuvvetlerinin başka bir suç nedeniyle evde arama yaptığı sırada bulundu. Kafesler yoktu ancak odadan çıkmalarının nasıl engellendiği şu an araştırılıyor.

Yedi çocuk hastaneye yatırıldı. İki çocuk ise helikopterle ağır yaralılar merkezine götürüldü. Bunlardan biri yapay solunum cihazına bağlandı.

Müfettişlerin bildirdiğine göre aile, yirmi yıl boyunca Ohio'nun çeşitli yerlerine taşınarak çocukları devlet denetiminden gizlemiş. Tüm çocuklar şu an devlet koruması altında.

ABDOhioÇocuk İstismarıİnsan HaklarıHamden
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Aşk uğruna 443 metreye çıkan çift gözaltına alındıAşk uğruna 443 metreye çıkan çift gözaltına alındıBugün, 18:17Ünlü model ve blogger, 2 yaşındaki kızına kanser teşhisi konulduğunu açıkladıÜnlü model ve blogger, 2 yaşındaki kızına kanser teşhisi konulduğunu açıkladıBugün, 18:05Sosyal Medyada Türk Kadınının Erkeklere Yönelik Taciz Videoları Tartışma Yarattı (video)Sosyal Medyada Türk Kadınının Erkeklere Yönelik Taciz Videoları Tartışma Yarattı (video)Bugün, 17:28Deprem Sonrası Dolar Dolu Kasa BulunduDeprem Sonrası Dolar Dolu Kasa BulunduBugün, 16:26Saniyede 30 Sivrisinek: Çin'de Sivrisinekleri Lazerle Yok Eden Cihaz GeliştirildiSaniyede 30 Sivrisinek: Çin'de Sivrisinekleri Lazerle Yok Eden Cihaz GeliştirildiBugün, 16:22443 Metre Yükseklikteki Evlilik Teklifi Çiftin Gözaltına Alınmasıyla Sonuçlandı443 Metre Yükseklikteki Evlilik Teklifi Çiftin Gözaltına Alınmasıyla SonuçlandıBugün, 16:14
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu