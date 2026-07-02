Çin'in uzay keşif programı yeni bir aşamaya geçiyor. Ülkenin sıvı yakıtlı Kinecore-2 roket motoru, uzun süreli kalifikasyon testlerini başarıyla tamamlayarak dayanıklılık konusunda beklenenden daha yüksek sonuçlar kaydetti. Bu motorun sadece standart uçuşlar için değil, aynı zamanda yeniden kullanılabilir roket sistemleri için bir temel oluşturması bekleniyor. Ixbt.com haber veriyor.

Final testleri sırasında Kinecore-2 motoru toplam 620 saniye boyunca kesintisiz çalıştı. Bu değer, standart bir yörünge görevi için gereken sürenin yaklaşık 3,5 katıdır. Ayrıca, test sürecinde 400 saniyelik kesintisiz yanma süresi kaydedildi ki bu, söz konusu serideki motorlar için mutlak bir rekorddur. ixbt.com verilerine göre, bu yedek güç kapasitesi cihazın son derece güvenilir olduğunun kanıtıdır.

SpaceX Merlin 1D motoruna dişli bir rakip

Teknik olarak Kinecore-2, modern roket sistemleri için klasik bileşenler olan sıvı oksijen ve gaz yağı (kerosen) karışımıyla çalışıyor. Yaklaşık 110 ton itiş gücü üretebiliyor. Özellikleriyle, Elon Musk yönetimindeki SpaceX şirketinin ünlü Falcon 9 roketlerinde kullanılan Merlin 1D motorunun bir alternatifi olarak değerlendiriliyor.

Geliştiriciler, test programının çoktan bir sonraki aşamaya geçtiğini belirtiyor. Şu anda motor, farklı çalışma modlarında güvenilirlik açısından kapsamlı kontrollerden geçiyor. Toplamda motorun testlerdeki çalışma süresi 2000 saniyeyi aştı; bu da ünitenin gerçek uçuşlara hazırlanmadan önce gerçekleştirilen ciddi bir hazırlıktır.

Lijian-2 roketinin geleceği

Kinecore-2'nin gelecekte Çin'in yeniden kullanılabilir Lijian-2 taşıyıcı roketinin temel elementi olması planlanıyor. Bu roket, ticari amaçlarla düzenli olarak uzaya yük taşımak ve uçuşlar arasındaki hazırlık süresini maksimum düzeyde kısaltmak için geliştiriliyor.

Çin'in bu başarısı, küresel uzay pazarındaki rekabeti daha da artıracaktır. SpaceX tarafından belirlenen standartlara yaklaşmak, Pekin'in uzaya erişim maliyetlerini düşürme ve özel uydu pazarındaki payını artırma stratejisinin bir parçasıdır. Bölgesel iletişim ve izleme projelerinde daha ucuz yörünge taşıyıcılarının ortaya çıkması yeni fırsatlar açacağı için bu teknolojik büyüme Özbek uzmanlar için de ilgi çekicidir.

Şu anda Kinecore-2 motorunun nihai sertifikasyon süreçleri devam ediyor. Tüm aşamalar başarıyla tamamlanırsa, Lijian-2 önümüzdeki yıllarda ilk yörünge uçuşunu gerçekleştirebilir ve Falcon 9'un ana rakibi haline gelebilir.