Çin, SpaceX Teknolojisine Yanıt Hazırlıyor: Kinecore-2 Motoru Rekor Kırdı

·42·Teknoloji
Çin, SpaceX Teknolojisine Yanıt Hazırlıyor: Kinecore-2 Motoru Rekor Kırdı

Çin'in uzay keşif programı yeni bir aşamaya geçiyor. Ülkenin sıvı yakıtlı Kinecore-2 roket motoru, uzun süreli kalifikasyon testlerini başarıyla tamamlayarak dayanıklılık konusunda beklenenden daha yüksek sonuçlar kaydetti. Bu motorun sadece standart uçuşlar için değil, aynı zamanda yeniden kullanılabilir roket sistemleri için bir temel oluşturması bekleniyor. Ixbt.com haber veriyor.

Final testleri sırasında Kinecore-2 motoru toplam 620 saniye boyunca kesintisiz çalıştı. Bu değer, standart bir yörünge görevi için gereken sürenin yaklaşık 3,5 katıdır. Ayrıca, test sürecinde 400 saniyelik kesintisiz yanma süresi kaydedildi ki bu, söz konusu serideki motorlar için mutlak bir rekorddur. ixbt.com verilerine göre, bu yedek güç kapasitesi cihazın son derece güvenilir olduğunun kanıtıdır.

SpaceX Merlin 1D motoruna dişli bir rakip

Teknik olarak Kinecore-2, modern roket sistemleri için klasik bileşenler olan sıvı oksijen ve gaz yağı (kerosen) karışımıyla çalışıyor. Yaklaşık 110 ton itiş gücü üretebiliyor. Özellikleriyle, Elon Musk yönetimindeki SpaceX şirketinin ünlü Falcon 9 roketlerinde kullanılan Merlin 1D motorunun bir alternatifi olarak değerlendiriliyor.

Geliştiriciler, test programının çoktan bir sonraki aşamaya geçtiğini belirtiyor. Şu anda motor, farklı çalışma modlarında güvenilirlik açısından kapsamlı kontrollerden geçiyor. Toplamda motorun testlerdeki çalışma süresi 2000 saniyeyi aştı; bu da ünitenin gerçek uçuşlara hazırlanmadan önce gerçekleştirilen ciddi bir hazırlıktır.

Lijian-2 roketinin geleceği

Kinecore-2'nin gelecekte Çin'in yeniden kullanılabilir Lijian-2 taşıyıcı roketinin temel elementi olması planlanıyor. Bu roket, ticari amaçlarla düzenli olarak uzaya yük taşımak ve uçuşlar arasındaki hazırlık süresini maksimum düzeyde kısaltmak için geliştiriliyor.

Çin'in bu başarısı, küresel uzay pazarındaki rekabeti daha da artıracaktır. SpaceX tarafından belirlenen standartlara yaklaşmak, Pekin'in uzaya erişim maliyetlerini düşürme ve özel uydu pazarındaki payını artırma stratejisinin bir parçasıdır. Bölgesel iletişim ve izleme projelerinde daha ucuz yörünge taşıyıcılarının ortaya çıkması yeni fırsatlar açacağı için bu teknolojik büyüme Özbek uzmanlar için de ilgi çekicidir.

Şu anda Kinecore-2 motorunun nihai sertifikasyon süreçleri devam ediyor. Tüm aşamalar başarıyla tamamlanırsa, Lijian-2 önümüzdeki yıllarda ilk yörünge uçuşunu gerçekleştirebilir ve Falcon 9'un ana rakibi haline gelebilir.

ÇinSpaceXKinecore-2RoketTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Nükleer Enerjide Devrim: Rosatom Plazma Geri Dönüşüm Teknolojisini TanıttıNükleer Enerjide Devrim: Rosatom Plazma Geri Dönüşüm Teknolojisini TanıttıBugün, 18:27Tesla Satış Rekoru Kırdı: İkinci Çeyrekte Beklenmedik Artış KaydedildiTesla Satış Rekoru Kırdı: İkinci Çeyrekte Beklenmedik Artış KaydedildiBugün, 18:24Elektrikli Araç Pazarındaki Durgunluğa Rağmen Rivian Satış Tahminlerini ArtırdıElektrikli Araç Pazarındaki Durgunluğa Rağmen Rivian Satış Tahminlerini ArtırdıBugün, 17:58SpaceX iPhone'dan Daha İnce Bir Akıllı Telefon Üzerinde mi Çalışıyor: Elon Musk Açıklama YaptıSpaceX iPhone'dan Daha İnce Bir Akıllı Telefon Üzerinde mi Çalışıyor: Elon Musk Açıklama YaptıBugün, 17:51Yapay Zeka ve OpenClaw ile Tanışma: Bir İçerik Üreticisinin Sıra Dışı DeneyimiYapay Zeka ve OpenClaw ile Tanışma: Bir İçerik Üreticisinin Sıra Dışı DeneyimiBugün, 17:25Chery yeni Rhino bataryaları için ömür boyu garanti ilan ettiChery yeni Rhino bataryaları için ömür boyu garanti ilan ettiBugün, 16:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro Beklenenden Daha Kalın Olacak: Apple Kamera Sisteminde Devrim Yapmayı Planlıyor
iPhone 18 Pro Beklenenden Daha Kalın Olacak: Apple Kamera Sisteminde Devrim Yapmayı Planlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor