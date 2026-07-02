2026 Dünya Kupası: Bugünkü Üç Play-off Maçı İçin Kesin Tahminler

·82·Spor
2026 Dünya Kupası: Bugünkü Üç Play-off Maçı İçin Kesin Tahminler

2026 Dünya Kupası'nın 1/16 final aşamasında üç kritik maç daha oynanacak. İspanya  Avusturya ile, Portekiz Hırvatistan ile, İsviçre ise Cezayir ile bir üst tur bileti için mücadele edecek.

Kağıt üzerinde her üç eşleşmede de bir favori var. Ancak play-off maçlarında tek bir hata tüm turnuvanın sona ermesine neden olabilir; Almanya ve Hollanda bunu çoktan acı bir şekilde hatırlattı.

Dün sitemizde "2026 Dünya Kupası: Bugünkü Üç Play-off Maçı İçin Kesin Tahminler" başlığıyla paylaştığımız üç maçın galibini doğru tahmin etmiştik. Tahminlerimize göre İngiltere, Belçika ve ABD'nin 1/8 finale yükseleceği tahmini %100 doğru çıktı. Bu kez normal süreyi ve olası uzatma sürelerini ayrıca değerlendirdik.

1. İspanya — Avusturya

Tahmin: İspanya 2:0 Avusturya

İspanya topa sahip olma ve pozisyonel hücumda büyük üstünlüğe sahip. Takım 34 maçtır yenilmiyor; Avusturya yüksek presle tehlike yaratsa da savunmacı Philipp Mwene kadroda yer alamayacak.

Galip: İspanya
Güven oranı: %75
Muhtemel gol ayakları: Lamine Yamal, Oyarzabal

2. Portekiz — Hırvatistan

Tahmin: Normal sürede 1:1, uzatmalar sonrası 2:1

Hırvatistan play-off maçlarını nasıl oynaması gerektiğini çok iyi biliyor ve orta sahada oyun temposunu düşürmeye çalışacaktır. Ancak Portekiz'in hücum hattı ve yedek kulübesi daha güçlü. Portekizliler iki takım arasındaki son dört maçın tamamını kazandı.

Bir üst tura çıkan: Portekiz
Güven oranı: %63
Muhtemel belirleyici gol: Ronaldo veya yedekten gelen bir oyuncu

3. İsviçre — Cezayir

Tahmin: İsviçre 1:0 Cezayir

Bu üçlü arasındaki en dengeli mücadele. İsviçre'nin savunma disiplini ve play-off tecrübesi ona küçük bir avantaj sağlıyor. Cezayirli forvet Mohamed Amoura'nın sakatlığı Afrikalılar için ciddi bir kayıp olabilir.

Galip: İsviçre
Güven oranı: %57
En riskli senaryo: 0:0 sonrası uzatma devreleri

Final Tahminleri

Maç

Tahmin

İspanya — Avusturya

2:0

Portekiz — Hırvatistan

2:1, uzatmalarda

İsviçre — Cezayir

1:0

Üç temel seçim: İspanya galibiyeti, Portekiz bir üst tura çıkar, İsviçre bir üst tura çıkar.

İspanyaPortekizİsviçreAvusturyaHırvatistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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