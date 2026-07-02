Yapay Zeka ve OpenClaw ile Tanışma: Bir İçerik Üreticisinin Sıra Dışı Deneyimi

·39·Teknoloji
Yapay Zeka ve OpenClaw ile Tanışma: Bir İçerik Üreticisinin Sıra Dışı Deneyimi

Modern teknolojiler sadece iş süreçlerini değil, kişisel hayatı da kökten değiştiriyor. İçerik üreticisi ve girişimci Ben Guez, yapay zeka araçları yardımıyla sosyal ağlarda özgün bir otomasyon sistemi kurdu. OpenClaw açık kaynaklı AI ajanı ve Claude modelini kullanarak Instagram platformunda binlerce kadının dikkatini çekmeyi başardı. Techcrunch.com haberi veriyor.

Guez'in yöntemi basit ancak teknolojik olarak kusursuz bir şekilde yapılandırılmış. Dünya Kupası futbol maçlarının sonuçlarını takip etmek için bir OpenClaw ajanı ayarladı. Her maç sona erdiğinde, sistem otomatik olarak Claude modeline bir görev atıyor ve belirli bir ülkenin milli takımının mağlubiyeti hakkında kısa bir video (Reels) hazırlıyor. Bu videolar Guez'in profilinde halka açık olmayan "trial reels" formatında yayınlanıyor.

Videolarda Guez'in bir tren penceresinden üzgünce baktığı görülüyor ve ekranda "[Ülke adı] takımının kaybettiğine inanamıyorum... Eğer bu ülkeden olan kızların manevi desteğe ihtiyacı varsa, direkt mesajlarım (DM) açık" yazısı beliriyor. TechCrunch'a verdiği röportajda, bu yöntemle birkaç gün içinde bir milyondan fazla izlenme ve yüzlerce mesaj aldığını belirtti.

Otomasyonun beklenmedik etkisi

İşin ilginç yanı, Guez'in bu akışı Canary adlı yapay zeka tabanlı dil öğrenme uygulamasının tanıtımı için de yönlendirmiş olması. Profilinde sadece uygulama üzerinden gönderilen mesajlara cevap verdiğini belirtti. Sonuç olarak, kendisiyle iletişim kurmak isteyen kadınlar uygulamasını indirmek zorunda kalıyor. Bu durum, "akıllı çalışma"nın yeni bir seviyesi olarak değerlendiriliyor.

Birçok kişinin bu yöntemin insanları kandırmak olup olmadığını sorgulaması doğal. Ancak Guez, iletişim başladıktan sonra bu işi nasıl gerçekleştirdiğini gizlemediğini vurguluyor. Sözlerine göre, birçok kadın bu yaratıcı yaklaşıma öfkelenmek yerine, onun teknolojik becerisine hayran kalıyor.

OpenClaw sadece sosyal ağlarda dikkat çekmek için değil, gerçek buluşmalar planlamak için de kullanılıyor. Örneğin, teknoloji PR ajansı kurucusu Jeff Weisbein, bu botu buluşma için en iyi yerleri bulmak amacıyla kullanıyor. Botun farklı bölgelerdeki restoranları araştırmasını ve avantajları hakkında bir rapor hazırlamasını istiyor.

Yapay Zeka ve kişisel ilişkilerin geleceği

Bu durumlar, yapay zekanın günlük hayatın en hassas alanlarına bile girdiğini gösteriyor. OpenClaw gibi araçlar sayesinde insanlar şu imkanlara sahip oluyor:

  • Verileri gerçek zamanlı analiz etmek ve bunlara dayanarak içerik üretmek;
  • Sosyal ağlardaki iletişimi otomatize etmek ve filtrelemek;
  • Buluşma yeri seçmek gibi karmaşık lojistik görevleri AI'ya devretmek.
Guez'in tarzı biraz tartışmalı görünse de, bu durum AI ajanlarının kapasitesinin ne kadar geniş olduğunu kanıtlıyor. Gelecekte bu tür otomatize sistemlerin tanışma ve iletişim kültürünün ayrılmaz bir parçası haline gelmesi muhtemeldir.

Yapay ZekaOpenClawClaudeInstagramTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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