SpaceX iPhone'dan Daha İnce Bir Akıllı Telefon Üzerinde mi Çalışıyor: Elon Musk Açıklama Yaptı

Uzay teknolojileri ve uydu haberleşmesi alanında devrim yaratan SpaceX şirketinin mobil cihaz pazarına girebileceğine dair haberler teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. The Wall Street Journal'ın kendi kaynaklarına dayanarak bildirdiğine göre, şirket yatırımcılara akıllı telefona benzeyen yeni bir cihaz prototipi sergiledi. Bu cihazın, insanın AI ile etkileşimini tamamen yeni bir aşamaya taşıması bekleniyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Bilgilere göre, sergilenen prototip Apple'ın iPhone akıllı telefonlarından bile daha ince bir gövdeye sahip. SpaceX temsilcileri, yatırımcılarla yaptıkları toplantıda projenin henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve nihai tasarımın önemli ölçüde değişebileceğini vurguladılar. Ancak cihazın temel amacı, kullanıcının karmaşık AI sistemleriyle hızlı ve rahat bir şekilde iletişim kurmasını sağlamaktır.

Elon Musk'ın Tutumu ve Çelişkili Açıklamaları

Bu haberlerin yayılmasının ardından, SpaceX ve Tesla'nın yöneticisi Elon Musk duruma anında tepki gösterdi. Milyarder, X (eski adıyla Twitter) sosyal medya sayfasında bu bilgileri kesin bir dille reddederek bunu "gerçekten uzak bir yalan" olarak nitelendirdi. Buna rağmen gözlemciler, Musk'ın daha önce birkaç kez kendi akıllı telefonunu yaratma fikrini desteklediğini hatırlatıyor.

Yılın başında Elon Musk, SpaceX'in akıllı telefon üretimiyle uğraşabileceğini reddetmemişti. Onun sözlerine göre, eğer şirket bu pazara girerse, cihazı günümüzün geleneksel akıllı telefonlarından temelden farklı olacaktır. Bu farkın, özellikle Starlink uydu haberleşmesi ve gelişmiş sinir ağları ile entegrasyonda kendini göstereceği tahmin ediliyor.

Tesla ve SpaceX tarafından bir akıllı telefon çıkarılacağı yönündeki söylentiler yıllardır devam ediyor. Kasım 2024'te Musk, eğer Google ve Apple uygulama mağazalarında sansür uygularsa veya şirketlerinin uygulamalarına engel olursa, alternatif olarak bir Tesla telefonu çıkarmak zorunda kalacağını söylemişti. Bu da milyarderin mobil platform bağımsızlığına yöneldiğini gösteriyor.

Özbekistanlı teknoloji meraklıları için de bu haber büyük önem taşıyor. Eğer SpaceX gerçekten Starlink ile doğrudan bağlantılı bir akıllı telefon çıkarırsa, bu durum en uzak bölgelerde bile yüksek hızlı internet ve AI hizmetlerinden yararlanma imkanı sağlayacaktır. Proje henüz resmi olarak onaylanmamış olsa da, Elon Musk'ın beklenmedik kararları her zaman piyasayı değiştirme gücüne sahiptir.