Sandro Tonali Rekor Ücretle Tottenham'a Transfer Oldu: İtalyan Yıldızın Seçim Nedeni

·69·Spor
Sandro Tonali Rekor Ücretle Tottenham'a Transfer Oldu: İtalyan Yıldızın Seçim Nedeni

Premier League yaz transfer döneminin en sansasyonel anlaşmalarından biri gerçekleşti. Yetenekli İtalyan orta saha oyuncusu Sandro Tonali, Newcastle United'dan ayrılarak Londra ekibi Tottenham'a transfer olmaya karar verdi. Bu transfer sadece Londra kulübü için değil, tüm İtalyan futbolu için de tarihi bir önem taşıyor. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Goal.com'un haberine göre Tottenham, Sandro Tonali için 100 milyon sterlin ödeyecek. Bu rakam onu futbol tarihinin en pahalı İtalyan oyuncusu yaptı. Kulüp daha önce Mateus Fernandes için 85 milyon sterlin harcayarak transfer rekorunu kırmıştı, ancak Tonali transferi bu sonucu da geride bıraktı.

Roberto De Zerbi Faktörü ve Ailevi Karar

26 yaşındaki futbolcu, Sky Sport'a verdiği röportajda neden özellikle Tottenham'ı seçtiğine açıklık getirdi. Sözlerine göre, Londra kulübünün teknik direktörü Roberto De Zerbi bu transferde belirleyici bir rol oynadı. Tonali ve De Zerbi arasındaki sıcak ilişkiler ve teknik direktörün çalışma tarzı, futbolcuyu başkente taşınmaya teşvik etti.

"De Zerbi bu kararımda büyük rol oynadı. Ayrıca Newcastle'daki üç yılın ardından yaşam tarzımı ve ailevi koşulları değiştirme vakti gelmişti. Roberto beni sadece bir hemşehrim ve dostum olarak değil, aynı zamanda işinin ustası olarak bu projeye ikna etmeyi başardı," diye vurguladı Sandro Tonali.

Müzakere süreci oldukça uzun sürmüş olsa da, her iki kulüp sonunda karşılıklı çıkarlara dayalı bir anlaşmaya vardı. Futbolcu, Newcastle United ile dostça vedalaştığını ve kulübün geleceği için en iyi koşulları sağladığını özellikle belirtti.

Gelecek Planları ve İtalya Milli Takımı

Sandro Tonali şu anda sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşmeye imza atmak için Londra'ya doğru yola çıktı. Amacı, yeni sezon başlamadan önce takıma tamamen adapte olmak ve hazırlık kampına katılmak. Tottenham, geçen sezonki başarısızlıkların ardından yeni teknik direktör ve yeni yıldızlarla şampiyonluk yarışına dönmeyi hedefliyor.

Bu arada Tonali, İtalya milli takımındaki kariyeri hakkında da konuştu. Eski Milan direktörü Paolo Maldini'nin milli takım sisteminde göreve başlamasını istediğini belirtti. Futbolcuya göre, Maldini gibi efsanelerin dönüşü, İtalya'nın Dünya Kupası hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olacaktır.

Özbek futbolseverler için de bu transfer ilgi çekici, çünkü Tottenham gibi dev kulüplerin kadrolarını güçlendirmesi Premier League'deki rekabeti daha da kızıştıracaktır. Sandro Tonali'nin yeni takımında nasıl bir performans sergileyeceği yakında belli olacak.

Sandro TonaliTottenhamNewcastleTransferRoberto De Zerbi
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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