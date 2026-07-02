Özbek Futbolunun «Portekiz Masalı»: Braga'nın Yolunu Tutan Yetenekler

·58·Spor
Özbek Futbolunun «Portekiz Masalı»: Braga'nın Yolunu Tutan Yetenekler

Özbekistan genç milli takımının Asya şampiyonluğu ve Dünya Kupası'ndaki başarılı performansı, zaman geçtikçe daha anlamlı hale geliyor. Özbek futbolunun yeni nesil temsilcileri, sadece yerel Süper Lig'de değil, aynı zamanda Avrupa'nın önde gelen scoutlarının da dikkatini çekiyor.

Bunun en cesur ve devrim niteliğindeki kanıtı, Sadriddin Hasanov ve Sayfiddin Sodiqov'un Portekiz'in dev kulüplerinden biri olan Braga ile sözleşme imzalaması oldu. Peki, bu transferin arkasındaki stratejik adımlar neler ve gençlerimizi Avrupa'da neler bekliyor? İşte detaylar.

1. Yaş sınırı ve bekleme stratejisi: FIFA kuralları nasıl aşıldı?

Bilindiği üzere, Avrupalı menajerler gençlerimizle uzun süredir ilgileniyordu. Ancak FIFA'nın katı düzenlemelerine göre, 18 yaşını doldurmamış futbolcuların uluslararası transferi yasaktır. Portekizliler bu konuda oldukça sabırlı ve profesyonel davrandılar:

  • Hazırlık süreci: Futbolcular kış aylarında Portekiz'e giderek kulüp altyapısını yakından incelemişlerdi. Bu, zihinsel adaptasyonları için atılan ilk adımdı.

  • Oyun pratiği: Bekleme sürecinde gençler Özbekistan'da boş durmadılar. Sayfiddin Sodiqov Andijon formasıyla, Sadriddin Hasanov ise Bunyodkor kadrosunda Süper Lig atmosferini soludular ve profesyonel futbola fiziksel olarak hazırlandılar.

  • Zamanlama (Timing): Her iki futbolcu da bu yılın Mayıs ve Haziran aylarında 18 yaşını doldurdular ve beklenen 'yeşil ışık' yandı.

2. Neden özellikle Braga?

Braga, Avrupa futbolunda yetenekleri keşfetme, onları geliştirme ve dünya devlerine yüksek bedellerle satma konusunda en güçlü sisteme sahip kulüplerden biri olarak kabul edilir.

Futbolcularımızın doğrudan A takıma değil, ancak Braga U23 (23 yaş altı) takımına katılması oldukça mantıklı ve güvenli bir adımdır. Çünkü Avrupa futbolundaki hız, fiziksel mücadele ve taktiksel gereksinimler bizim Süper Lig'imizden tamamen farklıdır. U23 takımı, gençlerimizin Avrupa futbolunun temellerine uyum sağlaması için en uygun 'köprü' görevini görür.

3. Bir yıllık sözleşme: Fırsat mı yoksa risk mi?

Kulüp, Özbek futbolcularla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Bu süre dışarıdan kısa görünebilir, ancak bu Avrupa futbolunun iç işleyişidir:

  • Kulüp için güvenlik: Portekizliler, futbolcuların resmi maçlarda (baskı altında) nasıl performans sergilediklerini ve Avrupa ortamına ne kadar uyum sağlayabildiklerini pratikte görmek istiyor.

  • Futbolcular için maksimum motivasyon: 1 yıllık süre, gençlerin konfor alanına düşmesini engeller. Sözleşme uzatmak veya daha iyi mali şartlar elde etmek için her antrenmanda %200 performansla çalışmak zorundalar.

4. Futbolcuların taktiksel avantajları

Her iki futbolcumuz da modern futbolun gerektirdiği en değerli pozisyonlarda oynuyorlar:

  • Sayfiddin Sodiqov — kanat oyuncusu olarak Odil Junior ve Andijon okulunda hız ve dribling konusunda iyi bir temel kazandı.

  • Sadriddin Hasanov — hücumcu kanat oyuncusu (winger). Bunyodkor altyapısında yetişen bu genç, aldatıcı hareketleri ve beklenmedik şutlarıyla genç yaş kategorisindeki Dünya Kupası'nda hafızalara kazınmıştı. Modern futbolda kanat oyuncularına olan talep her zaman yüksektir.

Sonuç

Sadriddin Hasanov ve Sayfiddin Sodiqov'un Portekiz'e gidişi, sadece kendi kariyerlerinde değil, tüm Özbek futbol ihracatında yeni bir sayfa açıyor. Gençlerimiz bu bir yıl içinde kendilerini kanıtlarlarsa, Braga onlar üzerinden Orta Asya pazarına daha ciddi bir ilgi göstermeye başlayacaktır.

Artık her şey gençlerin elinde. Avrupa futbolu sadece yeteneği değil, aynı zamanda demir gibi bir disiplini ve çalışmayı sever. Yolunuz açık olsun gençler!

BragaSadriddin HasanovSadriddin SodiqovBunyodkorAndijon
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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