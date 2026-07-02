Elektrikli Araç Pazarındaki Durgunluğa Rağmen Rivian Satış Tahminlerini Artırdı

ABD'li Rivian girişimi, küresel elektrikli araç pazarında gözlemlenen düşüşe ve bir dizi ekonomik zorluğa rağmen, bu yıl için satış tahminlerini resmen artırdı. Şirket, yatırımcılara sunduğu raporda üretim hızının beklenenden daha yüksek olduğunu ve yeni modellere olan talebin arttığını bildirdi. Techcrunch.com haber veriyor.

Rivian başlangıçta 2024 yılında 62.000 ile 67.000 arasında araç teslim etmeyi planlamıştı. Ancak son göstergelerin analizinden sonra şirket bu rakamı 65.000 – 70.000 birime yükseltti. Karşılaştırma yapmak gerekirse, marka geçen yıl yalnızca 42.247 elektrikli araç satmayı başarmıştı. Bu büyüme şirket için stratejik bir öneme sahip, çünkü şu anda ABD pazarında elektrikli araçlara olan ilgi biraz azalmış durumda.

R2 modeli ve üretim kapasiteleri

Şirketin bu denli güvenle açıklama yapmasının nedeni, yeni R2 SUV modelinin başarılı çıkışı ve kitlesel pazara girişi. Rivian verilerine göre, ikinci çeyrekte 12.613 araç üretilirken, bunların 12.194'ü sahiplerine teslim edildi. Bu rakam, analistlerin beklediği 9.000 – 11.000 birimlik göstergeden önemli ölçüde daha yüksektir.

Şirket şu anda Illinois eyaletindeki Normal fabrikasını genişletmenin yanı sıra, Georgia eyaletinde büyük bir üretim kompleksi inşa ediyor. Bu projeler, yılda yüz binlerce R2 modeli üretilmesine olanak sağlayacak. Bu arazi aracının başlangıç fiyatı yaklaşık 58.000 dolar olarak belirlendi ve şirketin en popüler ürünü olması bekleniyor.

Pazardaki engeller ve Uber iş birliği

Şunu belirtmek gerekir ki, Rivian bu başarıya karmaşık bir siyasi ve ekonomik ortamda ulaşıyor. ABD Kongresi tarafından 7.500 dolarlık federal vergi teşviklerinin kaldırılması ve çevresel gerekliliklerin gevşetilmesi birçok üreticiyi olumsuz etkiledi. Buna rağmen Rivian, EDV ticari minibüslerine ve daha pahalı R1 serisine olan istikrarlı talep sayesinde büyümeye devam ediyor.

Şirketin mali istikrarı henüz tamamen geri kazanılmış değil. Rivian, milyarlarca dolarlık zararlardan kurtulmaya çalışıyor. Şirket daha önce 2027 yılında net kara geçmeyi hedeflemişti, ancak otonom sürüş programlarını geliştirmek için bu süre biraz ertelendi. Özellikle Rivian, kendi kendine giden R2 SUV modellerini Uber hizmetine tedarik etmek için büyük bir anlaşmaya vardı.

Uzmanlara göre, Rivian gibi girişimlerin geleneksel otomobil devleri ve Tesla ile rekabette yerini koruması, tüm endüstri için olumlu bir sinyal olarak kabul ediliyor. Şirket sadece kişisel ulaşım değil, aynı zamanda lojistik alanındaki elektrikli minibüslerle de pazardaki konumunu güçlendiriyor.