Sosyal Medyada Türk Kadınının Erkeklere Yönelik Taciz Videoları Tartışma Yarattı (video)

İstanbul'da kimliği belirsiz bir kadının çeşitli satış noktalarına ve iş yerlerine girerek erkeklere uygunsuz hareketlerde bulunduğu iddia ediliyor. Bu anların yer aldığı güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

İlk video Ümraniye'deki bir atölyede kaydedildi. Videoda kadın, ürün satmak için geldiğini söyleyerek çalışana yaklaşıyor ve onu öpmeye çalışıyor. Adam ise buna izin vermeyerek kadından dışarı çıkmasını istiyor.

Ardından Bayrampaşa'daki bir depo ve diğer satış noktalarında da benzer durumlar kaydedildi. Görüntülerde kadının, çalışanlara rızaları olmadan dokunduğu ve onlara çok yaklaştığı görülüyor.

Yerel kaynaklara göre, kolluk kuvvetleri kadını arıyor.