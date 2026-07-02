Avuca Sığan Bilgisayar: GMKtec Uygun Fiyatlı G5S Mini-PC'yi Tanıttı

Teknoloji dünyasında kompaktlık ve performans uyumu yeni bir aşamaya geçiyor. GMKtec şirketi, ultra kompakt boyutlara sahip yeni ürünü G5S mini bilgisayarı resmi olarak tanıttı. Bu cihaz sadece küçük boyutuyla değil, aynı zamanda günlük görevler için yeterli gücü ve uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com yayınından alınan habere göre, yeni G5S modelinin boyutları sadece 72 × 72 × 44,5 mm'dir. Bu, tam teşekküllü bir kişisel bilgisayarın rahatlıkla bir insanın avucuna sığabileceği anlamına geliyor. Bu kompaktlık, cihazı masaüstünde yer tasarrufu yapmak veya onu sürekli yanında taşımak isteyen kullanıcılar için ideal bir seçim haline getiriyor.

Teknik Özellikler ve Performans

Cihazın temelini Intel Jasper Lake ailesine ait dört çekirdekli Intel Celeron N5095 işlemcisi oluşturuyor. Bu çip; ofis programlarıyla çalışma, internette gezinme ve video içerikleri izleme gibi standart görevleri sorunsuz bir şekilde yerine getirmek için tasarlanmıştır. Grafik işlemleri için ise entegre Intel UHD Graphics görev yapıyor.

Bellek konusuna gelecek olursak, GMKtec G5S 8 GB LPDDR4 RAM ile donatılmıştır. Belirtmek gerekir ki, bellek modülleri anakarta lehimlenmiş (soldered) durumdadır, bu nedenle gelecekte RAM kapasitesini artırma imkanı bulunmamaktadır. Kalıcı depolama olarak kullanıcılara 128 GB veya 256 GB kapasiteli SSD sürücüleri sunuluyor.

Küçük boyutuna rağmen üretici genişletme seçeneklerini de unutmamış. Cihaz içerisinde, depolama kapasitesini daha da artırmak için ek bir M.2 2242 yuvası mevcut. Soğutma sistemi ise bakır ısı borusu ve tek bir düşük gürültülü fandan oluşarak uzun süreli çalışmalarda bile stabilite sağlıyor.

Arayüzler ve Fiyatlandırma

Üç adet USB 3.2 Type-A portu;

Bir adet USB Type-C portu;

HDMI 2.0 video çıkışı;

Gigabit Ethernet ağı;

3,5 mm ses konnektörü.

GMKtec G5S bağlantı noktaları açısından da oldukça zengin:

Yeni ürün şu anda Çin pazarında satışa sunuldu. 128 GB SSD belleğe sahip başlangıç modeli 170 ABD doları, 256 GB kapasiteli versiyonu ise 270 dolar olarak belirlendi. GMKtec, bu mini-PC'nin yakında küresel pazara da çıkacağını bildirdi, ancak uluslararası fiyatların biraz daha yüksek olması bekleniyor.

Özbekistan pazarı için de bu tür cihazlar oldukça günceldir. Özellikle eğitim merkezleri, devlet kurumları ve küçük ofisler için enerji tasarruflu ve yer kaplamayan bu çözümler, geleneksel büyük kasalı bilgisayarların yerini alabilir.