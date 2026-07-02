Havacılık dünyasının devi Boeing'e bağlı Wisk Aero girişimi ciddi tartışmaların merkezinde kaldı. Şirketin eski yazılım yöneticisi Briahna O’Neill, insansız uçan taksilerin güvenliği konusundaki endişelerini dile getirdiği için işten çıkarıldığını iddia ederek mahkemeye başvurdu. Bu durum, hava taşımacılığının geleceği olarak görülen elektrikli uçan araçların güvenlik standartlarının ne ölçüde sağlandığına dair büyük soruları beraberinde getiriyor. Techcrunch.com haberine göre belirtiliyor.

Santa Clara Yüksek Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, Briahna O’Neill'ın şirket içinde iki kez özel rapor hazırladığı ifade ediliyor. O'Neill, Wisk Aero mühendislerinin 2025 yılında planlanan test uçuşlarına yetişmek amacıyla, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından talep edilen yazılım testlerinin kapsamını kasıtlı olarak daralttığını öne sürüyor. Bu durumun, gelecekte yolcu taşıması beklenen araçların teknik güvenilirliğine zarar verebileceği belirtiliyor.

Terminler ve Güvenlik Arasındaki Çelişki

O’Neill'ın ifadelerine göre, ikinci kez dahili şikayet mektubu gönderdikten birkaç hafta sonra, herhangi bir haklı gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı. Eski çalışan, davasında sadece haksız işten çıkarmayı değil, aynı zamanda ayrımcılık vakalarının yaşandığını da belirtti. The Seattle Times'ın haberine göre, Boeing şu an için bu dava süreciyle ilgili resmi bir açıklama yapmaktan kaçınıyor.

2019 yılında kurulan Wisk Aero, dikey kalkış ve iniş yapabilen (eVTOL) elektrikli hava taksileri üzerinde çalışan dünyanın en ileri şirketlerinden biri olarak kabul ediliyor. Şirketin temel amacı, tamamen otonom, yani insan müdahalesi olmadan yönetilen uçan araçları ticari kullanıma sunmaktır. Bu alandaki rekabet oldukça sert ve her şirket pazarı ilk ele geçiren olmak için yarışıyor.

Sektörel Etkiler ve İncelemeler

Bu yılın başında FAA tarafından üç yıllık test programına izin verilen sekiz şirketten biri Wisk Aero idi. Eğer dava sürecinde güvenlik testlerinin kısaltıldığı kanıtlanırsa, bu durum sadece şirketin itibarına değil, aynı zamanda uçuş lisanslarına da ciddi şekilde etki edebilir. Havacılık sektöründe güvenlik kurallarının göz ardı edilmesi her zaman ağır sonuçlar doğurmuştur.

Özbekistan gibi gelişmekte olan ülkelerin bile gelecekte hava taksisi hizmetlerini kullanmayı planladığı bir dönemde, bu teknoloji devleri etrafındaki anlaşmazlıklar uluslararası standartların ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Wisk Aero temsilcileri şu an için sessizliğini korusa da, dava sürecinin bu inovatif alandaki birçok gizli sorunu gün yüzüne çıkarması bekleniyor.