ÖFA, 2026 Dünya Kupası biletlerine ilişkin tüm detayları açıkladı

Özbekistan Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası maçları için biletlerin nasıl satıldığı ve milli takım taraftarlarına ne kadar kontenjan ayrıldığına dair ayrıntılı bir açıklama yaptı.

Özbekistan milli takımının grup aşaması maçları için toplam 14.073 adet bilet ayrıldığı bildirildi. Bunların 8.064 adedi, Özbek taraftarlar tarafından doğrudan FIFA platformu üzerinden satın alındı.

Biletler birkaç aşamada satıldı

ÖFA'nın açıklamasına göre FIFA, 2026 Dünya Kupası maçları için bilet satışlarını resmi çevrimiçi platformlar aracılığıyla birkaç aşamada gerçekleştirdi.

Kura çekiminden sonraki ilk satış aşaması 12 Aralık 2025 ile 13 Ocak 2026 tarihleri arasında devam etti.

Bu dönemde futbolseverler, istedikleri maçlar için bilet satın alma başvurularında bulundular.

Kazananlar rastgele seçimle belirlendi

Başvuru yapan adaylar arasından bilet sahipleri, Şubat 2026'da FIFA'nın rastgele seçim sistemi olan 'Random Selection Draw' aracılığıyla belirlendi.

Seçilen taraftarların banka kartlarından bilet ödemeleri otomatik olarak tahsil edildi.

Ayrıca, Mart-Haziran 2026 tarihleri arasında FIFA'nın resmi bilet platformu ve VIP müşterilere yönelik 'On Location Hospitality' sistemi üzerinden ek biletlerin doğrudan satın alınması imkanı da sağlandı.

Tüm ülke vatandaşlarına imkan tanındı

ÖFA, bilet satışlarının tüm aşamalarında herhangi bir ülke vatandaşının resmi platformlar üzerinden istediği takımın maçları için başvuruda bulunabileceğini veya mevcut biletleri satın alabileceğini vurguladı.

Yani bilet satışı sadece katılımcı ülkelerin vatandaşlarıyla sınırlı değildi.

Her takımın taraftarlarına en az %8 kontenjan

FIFA yönetmeliğine göre, katılımcı takımı organize bir şekilde destekleyen taraftarlara, stadyumda genel satışa sunulan koltukların en az %8'ini satın alma hakkı verilmiştir.

Bu kural, taraftarın hangi ülke vatandaşı olduğuna bağlı değildir.

Buna göre:

stadyum kapasitesinin %8'i bir takımın taraftarlarına;

bir %8'i daha ikinci takımın taraftarlarına;

toplam %16'sı karşı karşıya gelen iki milli takımın taraftarlarına;

kalan %84'ü ise diğer tüm futbolseverlere

genel satışa sunulmuştur.

Bilet fiyatları ne kadardı?

Özbekistan milli takımının grup aşamasındaki maçları için bilet fiyatları FIFA tarafından belirlendi.

Fiyatlar:

140 ABD dolarından;

700 ABD dolarına kadar;

sınırlı sayıdaki bazı yerler için ise 60 ABD doları

şeklindeydi.

Özbek taraftarlara 14.073 bilet ayrıldı

Milli takımın grup aşaması maçlarında organize destek sağlamak amacıyla, ağırlıklı olarak kale arkası sektörlerden toplam 14.073 adet bilet ayrıldı.

Bu kotadan:

8.064 adet bilet Özbek taraftarlar tarafından doğrudan FIFA'dan satın alındı;

6.009 adet bilet ise çeşitli kuruluşların ve grupların ön siparişleri için ayrıldı.

6.009 bilet kimlere verildi?

Ön sipariş için ayrılan biletler şu kuruluş ve gruplara tahsis edildi:

Özbekistan Futbol Federasyonu;

Spor Bakanlığı;

Ulusal Olimpiyat Komitesi;

Özbekistan Futsal Federasyonu;

Özbekistan Profesyonel Futbol Ligi;

Özbekistan Futbolcular Birliği;

bölgesel futbol federasyonları;

profesyonel futbol kulüpleri;

futbolcular ve aile üyeleri;

merkezi taraftar grupları;

spor kuruluşları;

devlet kurumları;

sponsorlar;

ABD'deki vatandaşlar adına Mahalla USA organizasyonu.

ÖFA'nın bilgisine göre, bu biletler FIFA'nın belirlediği fiyattan ve herhangi bir ek hizmet bedeli alınmadan sağlanmıştır.

Biletler başka kişiye devredilebilir

FIFA kuralları gereği, bilet sahipleri satın alınan bileti resmi mobil uygulama üzerinden başka bir kişiye elektronik olarak gönderebilirler.

Ayrıca, FIFA'nın resmi 'Resale Platform' sistemi üzerinden biletlerin yeniden satılmasına da izin verilmektedir.

ÖFA yeniden satışı yasaklayamaz

Özbekistan Futbol Federasyonu, FIFA yönetmeliğinde biletlerin başka bir kişiye devredilme ve yeniden satılma hakkının tanımlandığını hatırlattı.

Bu nedenle ÖFA, satın alınan biletlerin yeniden satılmasına yasak getirme veya bu süreci kısıtlama yetkisine sahip olmadığını bildirdi.

Açıklamada, 2026 Dünya Kupası bilet satışlarının FIFA'nın resmi kuralları ve platformları temelinde gerçekleştirildiği ayrıca vurgulandı.