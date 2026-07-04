Lisandro Martinez ağır sakatlık nedeniyle kariyerini sonlandırmayı düşündüğünü itiraf etti

Manchester United ve Arjantin milli takımının önde gelen savunmacısı Lisandro Martinez, futbol geleceğinin sorgulandığı zorlu dönemler hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Futbolcu, uzun süren sakatlıklar ve psikolojik çöküş nedeniyle profesyonel kariyerini sonlandırmayı ciddi şekilde düşündüğünü belirtti. Goal.com haberine göre.

28 yaşındaki stoper, İngiltere Premier League kapsamında Crystal Palace'a karşı oynanan maçta dizinin ön çapraz bağlarından ağır bir sakatlık yaşamıştı. Bu sakatlık onu uzun süre sahalardan uzak bıraktı ve rehabilitasyon süreci beklenenden çok daha zor geçti. Futbolcunun sözlerine göre, tam o dönemde ruhen tükenmişti ve profesyonel futbolu tamamen bırakmanın eşiğindeydi.

Aile mutluluğu ve psikolojik iyileşme

Martinez, kızı Aurora'nın dünyaya gelmesinin hayatındaki en önemli dönüm noktası olduğunu vurguladı. Eğer çocuğu tam o zorlu dönemde doğmasaydı, bugün yeşil sahalarda top koşturmuyor olabileceğini itiraf etti. Kızının doğumu ona sadece yeni bir motivasyon değil, aynı zamanda ağır sakatlıktan kurtulması için gereken psikolojik gücü verdi.

"Sakatlığım sırasında neler yaşadığımı düşündüğümde ağlamak istiyorum. Sakatlandığımda kızım dünyaya gelmeseydi, bugün burada oynuyor olur muydum bilmiyorum. Bugün ise Dünya Kupası'nda gol attım", diyerek Arjantin ile Cabo Verde arasındaki maçtan sonra duygularını paylaştı.

Lisandro Martinez'in eşi Muri Lopez Benitez de sosyal medyada çocuklarının dünyaya gelmesinin aile için ne kadar önemli olduğunu yazdı. Sözlerine göre Aurora, hayatlarına yeni bir anlam kattı ve futbolcunun kendine olan güvenini geri kazanmasına yardımcı oldu. Bu süreç sadece fiziksel egzersizlerle değil, aynı zamanda ruhsal huzur ve karşılıklı sevgiyle geçti.

Sahalara dönüş ve yeni zaferler

Şu anda Lisandro Martinez yeniden en iyi formuna kavuşuyor. Arjantin milli takımıyla Miami'de oynanan kritik maçta sadece savunmada güven verdi değil, aynı zamanda bir gol atıp bir asist yaptı. Bu durum, onun sadece Manchester United için değil, milli takım için de yeri doldurulamaz olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Martinez'in sahalara dönmesi tüm futbolseverler için sevindirici bir durum, çünkü savaşçı karakteriyle "Kasap" lakabını almış ve dünyanın en güçlü savunmacılarından biri olarak kabul ediliyor. Onun bu hikayesi, sakatlık yaşayan birçok sporcu için gerçek bir örnek teşkil edebilir.

Özetle, Lisandro Martinez'in kariyerindeki bu kriz dönemi ailesinin desteğiyle geride kaldı. Artık Manchester United formasıyla yeni sezonda en yüksek seviyesini sergilemeye ve takımının kupalar kazanmasına yardımcı olmaya hazır.