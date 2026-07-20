Dünya Kupası sonuçları: Rodri Altın Top'u kazandı, İspanya ödülleri silip süpürdü

·2·Spor
Dünya Kupası sonuçları: Rodri Altın Top'u kazandı, İspanya ödülleri silip süpürdü

ABD'nin MetLife Stadyumu'nda sona eren Dünya Kupası, İspanya milli takımının mutlak zaferiyle tarihe geçti. Final maçında Arjantin'i 1-0 mağlup eden "Boğalar", sadece şampiyonluk kupasını değil, turnuvanın neredeyse tüm bireysel ödüllerini de evine götürdü. Turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Rodri, Lionel Messi ve diğer rakiplerini geride bırakarak "Altın Top" ödülünün sahibi oldu. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Manchester City yıldızı için bu başarı sadece sportif bir zirve değil, aynı zamanda bir irade zaferidir. İki yıl önce dizindeki ciddi sakatlık (ACL) nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan 2024 "Altın Top" sahibi, büyük sahneye geri dönerek dünyanın en iyisi olduğunu kanıtladı. Rodri, ESPN'e verdiği röportajda takım başarısının bireysel ödüllerden daha önemli olduğunu vurgulayarak, Arjantin gibi güçlü bir rakibi yenmenin özel bir anlam taşıdığını belirtti.

İspanya hegemonyası ve bireysel ödüller

İspanya milli takımının zaferi sadece şampiyonlukla sınırlı kalmadı. Kaleci Unai Simon, turnuva boyunca sergilediği güvenli oyun ve tarihi savunma istatistikleri sayesinde "Altın Eldiven" ödülünü kazandı. Barcelona'nın genç yeteneği Pau Cubarsi ise takım arkadaşı Lamine Yamal ile girdiği rekabeti kazanarak Dünya Kupası'nın en iyi genç oyuncusu seçildi.

Arjantin milli takımı kaptanı Lionel Messi için bu final biraz acı bir sonla bitti. Deneyimli forvet, kariyerinde üçüncü kez Dünya Kupası "Altın Top" ödülünü kazanarak mutlak bir rekor kırmayı hedefliyordu. Ancak finaldeki mağlubiyet ve Rodri'nin sergilediği üst düzey performans, Messi'yi bu unvandan mahrum bıraktı.

Mbappe ve gol krallığı yarışı

Turnuvanın en golcü oyuncusu unvanı ise Fransa milli takımı forveti Kylian Mbappe'ye gitti. Fransa turnuvayı dördüncü sırada tamamlasa da, Mbappe on golle turnuvanın gol kralı olarak "Altın Ayakkabı"yı kazandı. Bu istatistik, onun modern futbolun en tehlikeli forvetlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Goal.com'un haberine göre, İspanya'nın bu zaferi ülke futbol tarihinde yeni bir dönemi başlatıyor. Takımın genç ve deneyimli oyuncuların uyumuyla şekillenmesi, özellikle Rodri gibi liderlerin iradesi yeni nesil için şüphesiz bir örnek teşkil edecek. İspanya artık iki kez dünya şampiyonu olarak uluslararası arenadaki konumunu daha da güçlendirdi.

Dünya KupasıRodriLionel MessiİspanyaFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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