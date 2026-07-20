2026 Dünya Kupası'nın en iyileri belli oldu: Rodri büyük ödülün sahibi oldu

·6·Spor
2026 Dünya Kupası'nın en iyileri belli oldu: Rodri büyük ödülün sahibi oldu

2026 Dünya Kupası sonuçlarına göre turnuvanın en iyi futbolcuları belirlendi. İspanya milli takımı orta saha oyuncusu Rodri, turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi.

Fransa milli takımı forveti Kylian Mbappé turnuvanın gol kralı oldu. Turnuva boyunca 10 gol kaydetti.

İspanyol kaleci Unai Simón, turnuvanın en iyi kalecisi olarak onurlandırıldı. Turnuva boyunca kalesinde sadece 1 gol görmesiyle dikkat çekti.

En iyi genç oyuncu ödülü de bir İspanyol temsilcisine gitti. Pau Cubarsí bu kategorinin kazananı oldu.

Final maçının en iyi oyuncusu olarak Ferran Torres seçildi. Arjantin'e karşı oynanan final maçının 106. dakikasında attığı golle İspanya'ya dünya şampiyonluğunu getirmişti.

RodriKylian MbappéUnai SimónPau CubarsíFerran TorresDünya Kupası 2026
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yamal ve Messi'nin hikayesi: 19 yaş, 19 numara ve 19 Temmuz finaliYamal ve Messi'nin hikayesi: 19 yaş, 19 numara ve 19 Temmuz finaliBugün, 08:29Luis de la Fuente, İspanya'nın dünya şampiyonluğunu 'üst düzey bir zafer' olarak nitelendirdiLuis de la Fuente, İspanya'nın dünya şampiyonluğunu 'üst düzey bir zafer' olarak nitelendirdiBugün, 07:39Dünya Kupası sonuçları: Rodri Altın Top'u kazandı, İspanya ödülleri silip süpürdüDünya Kupası sonuçları: Rodri Altın Top'u kazandı, İspanya ödülleri silip süpürdüBugün, 06:33Kylian Mbappe tarihi bir başarıya imza attı: 2026 Dünya Kupası'nda 10 gol ve ikinci Altın AyakkabıKylian Mbappe tarihi bir başarıya imza attı: 2026 Dünya Kupası'nda 10 gol ve ikinci Altın AyakkabıBugün, 05:33İspanya, Arjantin'i mağlup ederek 2026 Dünya Kupası şampiyonu olduİspanya, Arjantin'i mağlup ederek 2026 Dünya Kupası şampiyonu olduBugün, 03:17Lionel Messi ve Arjantin mağlup oldu: İspanya dünya şampiyonu olduLionel Messi ve Arjantin mağlup oldu: İspanya dünya şampiyonu olduBugün, 03:10
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı