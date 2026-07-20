2026 Dünya Kupası'nın en iyileri belli oldu: Rodri büyük ödülün sahibi oldu

2026 Dünya Kupası sonuçlarına göre turnuvanın en iyi futbolcuları belirlendi. İspanya milli takımı orta saha oyuncusu Rodri, turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi.

Fransa milli takımı forveti Kylian Mbappé turnuvanın gol kralı oldu. Turnuva boyunca 10 gol kaydetti.

İspanyol kaleci Unai Simón, turnuvanın en iyi kalecisi olarak onurlandırıldı. Turnuva boyunca kalesinde sadece 1 gol görmesiyle dikkat çekti.

En iyi genç oyuncu ödülü de bir İspanyol temsilcisine gitti. Pau Cubarsí bu kategorinin kazananı oldu.

Final maçının en iyi oyuncusu olarak Ferran Torres seçildi. Arjantin'e karşı oynanan final maçının 106. dakikasında attığı golle İspanya'ya dünya şampiyonluğunu getirmişti.