Ferran Torres, Götze'nin izinden gitti: Eşsiz bir rekor...

·41·Spor
Ferran Torres, Götze'nin izinden gitti: Eşsiz bir rekor...

2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya ikinci şampiyonluğu getiren Ferran Torres futbol tarihinde eşsiz bir sonuca imza attı. Barcelona'nın forveti, yedek kulübesinden gelip Dünya Kupası finalinde galibiyet golünü atan sadece ikinci futbolcu oldu.

İlginç olan ise, daha önce benzer bir olayın yine Arjantin'e karşı oynanan bir finalde yaşanmış olmasıydı. O dönemin kahramanı Mario Götze'ydi, bu kez ise futbolun kaderi Torres'i seçti.

106. dakikada İspanya'nın beklediği an geldi

İspanya ile Arjantin arasındaki final maçının normal süresi 0-0 sona erdi. Mücadele penaltılara gidecek gibi görünürken, oyuna sonradan giren Ferran Torres fırsatını kolladı.

106. dakikada İspanyol forvet, Emiliano Martínez'in kalesini havalandırarak finaldeki tek golün sahibi oldu. Bu vuruş, İspanya'ya 1-0'lık galibiyeti ve tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu getirdi.

Torres, final boyunca İspanya'nın rakip kaleye gönderdiği 20. şutu gole çevirdi. Oyuna girdikten sonra hücum hattına hız ve keskinlik katarak, uzun süre çözülemeyen Arjantin savunmasını yıktı.

Götze de Arjantin'i cezalandırmıştı

Ferran Torres'ten önce Dünya Kupası finalinde yedek kulübesinden gelip galibiyet golünü atan tek futbolcu Mario Götze'ydi.

Alman futbolcu, 2014 Dünya Kupası finalinde 88. dakikada oyuna girmiş ve uzatmaların 113. dakikasında Arjantin kalesini sarsmıştı. Almanya o gol sayesinde 1-0 kazanarak dördüncü Dünya Kupası şampiyonluğunu elde etmişti.

12 yıl sonra neredeyse aynı senaryo tekrarlandı:

  • her iki futbolcu da finale yedek kulübesinde başladı;

  • her ikisi de uzatmalarda galibiyet golünü attı;

  • her iki karşılaşmada da rakip Arjantin'di;

  • her iki final de 1-0 bitti.

Götze ve Torres turnuva boyunca her zaman ön planda olmasalar da, en büyük sahnede kariyerlerinin en önemli golünü atmayı başardılar.

Önemli fark: Finalde gol atan ilk yedek oyuncu değil

Ferran Torres, Dünya Kupası finalinde yedek kulübesinden gelip gol atan ikinci futbolcu değil, aksine galibiyet golünü atan ikinci yedek futbolcu olarak kabul ediliyor.

Hollandalı Dick Nanninga, 1978 finalinde yedek kulübesinden gelip Arjantin'e karşı skoru eşitlemişti. Ancak Hollanda uzatmalarda 1-3 mağlup olmuştu. İtalyan Alessandro Altobelli ve Alman Rudi Völler de finallerde yedek kulübesinden gelip gol atmışlardı, ancak onların golleri şampiyonluğu doğrudan belirlememişti.

Bu nedenle Torres'in başarısı özel bir statüye sahip: Tek bir hamleyle takımını dünya şampiyonu yaptı.

Finalin en iyi oyuncusu

Attığı kritik gol ve oyuna girdikten sonraki aktif performansı, Ferran Torres'e maçın en iyi oyuncusu ödülünü de getirdi. FIFA, 2026 Dünya Kupası'ndaki her maçtan sonra resmi olarak en iyi oyuncuyu belirledi.

Torres için bu sadece bir gol değildi. Adı artık İspanya'ya Dünya Kupası'nı getiren Andres Iniesta ile birlikte anılacak.

2010'da Iniesta uzatmalarda Hollanda'yı cezalandırırken, 2026'da bu görevi Ferran Torres üstlendi. Futbol bazen kahramanı 90 dakika boyunca arar; sonra o yedek kulübesinden çıkar ve her şeyi tek bir vuruşla çözer.

Ferran TorresMario GötzeİspanyaArjantinBarcelona
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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