Нидерландиялик иқтидорли ҳимоячи Пау Кубарси билан бирга ўйнашни орзу қилмоқда
Нидерландиянинг Твенте клуби ёш юлдузи Рууд Нижстад келажакда Барселона таркибида Пау Кубарси билан бирга марказий ҳимоя жуфтлигини ҳосил қилишни орзу қилаётганини очиқ тан олди. 18 ёшли ҳимоячи каталонияликлар сафида ўз ўрнига эга бўлиб улгурган Кубарсининг ўйин услуби ва майдондаги ишончли ҳаракатларидан ҳайратда эканини яширмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Нижстаднинг бу борадаги қатъий қарорига Пау Кубарсининг 2026-йилги жаҳон чемпионати нимчорак финали доирасидаги Испания ва Португалия (1:0) ўртасидаги учрашувда кўрсатган ўйини сабаб бўлган. Ўша баҳсда ёш ҳимоячи афсонавий Криштиано Роналдо каби ҳужумчини тўхтатиб қолишда катта маҳорат кўрсатган эди.
"Мен унинг Криштиано Роналдо билан қандай курашганини кўрдим ва бу ўйиндан завқ олдим. Албатта, ҳозирча воқеалар ривожи мен учун бундай тезлашишини кутмайман, лекин Барселона сафида Кубарси билан бирга ҳимоя қўрғонини ташкил этиш менинг энг олий мақсадимдир", — дея таъкидлади нидерландиялик футболчи Sportниеувс нашрига берган интервюсида.
Келажакдаги мақсадлар ва Твенте лойиҳасиНижстад ўзининг узоқ муддатли режалари ҳақида гапирар экан, айни дамда бор эътиборини Твенте клубидаги ривожланишига қаратганини ҳам қўшимча қилди. Унинг сўзларига кўра, Эредивизия доирасида тажриба тўплаш ва ўз ўйинини мукаммаллаштириш ҳозирги кунда биринчи даражали вазифа ҳисобланади.
Ўтган мавсумда Нижстад Твенте таркибида 24 та учрашувда майдонга тушиб, жамоанинг асосий таркиб ўйинчисига айланишга улгурди. Чап оёқли марказий ҳимоячи бўлгани сабабли, у кўплаб гранд клублар, жумладан, Барселона скаутлари назарига ҳам тушган. Каталонияликлар одатда чап оёқли ва техникаси кучли ёш ҳимоячиларни ўз сафига қўшиб олишга алоҳида эътибор қаратади.
Барселона клуби узоқ йиллар давомида ҳимоя чизиғини шакллантириш учун ёш ва истиқболли кадрларни қидирмоқда. Пау Кубарси аллақачон жамоанинг ажралмас бўлагига айланган бўлса, Нижстад каби иқтидорлар келажакда унга муносиб шерик бўлиши мумкинлиги ҳақида матбуотда кўп ёзилмоқда.
Ҳозирча Нижстад Нидерландия чемпионатида ўз маҳоратини оширишда давом этади. Агар у ўзининг барқарор ўйинларини сақлаб қолса, Барселона томонидан билдирилган қизиқиш яқин трансфер ойналарида расмий таклифга айланиши эҳтимоли юқори. Бу эса ёш футболчининг орзуси ҳақиқатга айланиши учун йўл очади.
…