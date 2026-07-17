Нидерландиялик иқтидорли ҳимоячи Пау Кубарси билан бирга ўйнашни орзу қилмоқда

·0·Спорт
Нидерландиялик иқтидорли ҳимоячи Пау Кубарси билан бирга ўйнашни орзу қилмоқда

Нидерландиянинг Твенте клуби ёш юлдузи Рууд Нижстад келажакда Барселона таркибида Пау Кубарси билан бирга марказий ҳимоя жуфтлигини ҳосил қилишни орзу қилаётганини очиқ тан олди. 18 ёшли ҳимоячи каталонияликлар сафида ўз ўрнига эга бўлиб улгурган Кубарсининг ўйин услуби ва майдондаги ишончли ҳаракатларидан ҳайратда эканини яширмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Нижстаднинг бу борадаги қатъий қарорига Пау Кубарсининг 2026-йилги жаҳон чемпионати нимчорак финали доирасидаги Испания ва Португалия (1:0) ўртасидаги учрашувда кўрсатган ўйини сабаб бўлган. Ўша баҳсда ёш ҳимоячи афсонавий Криштиано Роналдо каби ҳужумчини тўхтатиб қолишда катта маҳорат кўрсатган эди.

"Мен унинг Криштиано Роналдо билан қандай курашганини кўрдим ва бу ўйиндан завқ олдим. Албатта, ҳозирча воқеалар ривожи мен учун бундай тезлашишини кутмайман, лекин Барселона сафида Кубарси билан бирга ҳимоя қўрғонини ташкил этиш менинг энг олий мақсадимдир", — дея таъкидлади нидерландиялик футболчи Sportниеувс нашрига берган интервюсида.

Келажакдаги мақсадлар ва Твенте лойиҳаси

Нижстад ўзининг узоқ муддатли режалари ҳақида гапирар экан, айни дамда бор эътиборини Твенте клубидаги ривожланишига қаратганини ҳам қўшимча қилди. Унинг сўзларига кўра, Эредивизия доирасида тажриба тўплаш ва ўз ўйинини мукаммаллаштириш ҳозирги кунда биринчи даражали вазифа ҳисобланади.

Ўтган мавсумда Нижстад Твенте таркибида 24 та учрашувда майдонга тушиб, жамоанинг асосий таркиб ўйинчисига айланишга улгурди. Чап оёқли марказий ҳимоячи бўлгани сабабли, у кўплаб гранд клублар, жумладан, Барселона скаутлари назарига ҳам тушган. Каталонияликлар одатда чап оёқли ва техникаси кучли ёш ҳимоячиларни ўз сафига қўшиб олишга алоҳида эътибор қаратади.

Барселона клуби узоқ йиллар давомида ҳимоя чизиғини шакллантириш учун ёш ва истиқболли кадрларни қидирмоқда. Пау Кубарси аллақачон жамоанинг ажралмас бўлагига айланган бўлса, Нижстад каби иқтидорлар келажакда унга муносиб шерик бўлиши мумкинлиги ҳақида матбуотда кўп ёзилмоқда.

Ҳозирча Нижстад Нидерландия чемпионатида ўз маҳоратини оширишда давом этади. Агар у ўзининг барқарор ўйинларини сақлаб қолса, Барселона томонидан билдирилган қизиқиш яқин трансфер ойналарида расмий таклифга айланиши эҳтимоли юқори. Бу эса ёш футболчининг орзуси ҳақиқатга айланиши учун йўл очади.

БарселонаПау КубарсиРууд НижстадТвентеТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси ва Аргентина иродаси: Амалдаги чемпионлар жаҳон кубоги финалига йўл олдиЛионель Месси ва Аргентина иродаси: Амалдаги чемпионлар жаҳон кубоги финалига йўл олдиБугун, 18:39Лапорта финал олдидан Месси ва Ямал ҳақида гапирдиЛапорта финал олдидан Месси ва Ямал ҳақида гапирдиБугун, 17:52Хосеп Гвардиола футболдан нега узоқлашганини очиқ айтди...Хосеп Гвардиола футболдан нега узоқлашганини очиқ айтди...Бугун, 17:50«ПСЖ» Брэдли Барколя учун кутилмаган нарх белгилади...«ПСЖ» Брэдли Барколя учун кутилмаган нарх белгилади...Бугун, 17:47Возиня финал олдидан Месси ва Ямал ҳақида кутилмаган гап айтдиВозиня финал олдидан Месси ва Ямал ҳақида кутилмаган гап айтдиБугун, 17:44Жуд Беллингем ЖЧ ярим финалидаги мағлубиятдан сўнг ҳайдовчининг шеърини улашдиЖуд Беллингем ЖЧ ярим финалидаги мағлубиятдан сўнг ҳайдовчининг шеърини улашдиБугун, 17:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди