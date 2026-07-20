Romero, Trump'ın elini sıkmadı: Final sonrası görüntüler yayıldı

2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya karşı acı bir mağlubiyet alan Arjantinli futbolcular, ödül töreninde gümüş madalyalarını aldılar. Ancak Cristian Romero'nun ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik hareketi, maç sonucundan daha az konuşulmuyor.

Yayılan videolarda, savunma oyuncusunun kendisine elini uzatan Trump'ın önünde durmadan geçtiği görülüyor. Romero, bu hareketinin nedenini henüz açıklamadı.

Romero madalyayı aldı ama el sıkışmadı

Ödül töreninde Arjantinli futbolcular, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Donald Trump'ın bulunduğu platformdan tek tek geçerek gümüş madalyalarını kabul ettiler.

Sıra Cristian Romero'ya geldiğinde, Trump elini uzattı. Ancak Arjantinli savunmacı durmadan yanından geçip gitti. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak futbolcunun bu hareketinin kasıtlı yapıldığına dair çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

Bununla birlikte, videonun kendisi Romero'nun niyetini net bir şekilde göstermiyor. Futbolcunun dikkati mi dağıldı yoksa gerçekten el sıkışmamayı mı tercih etti; bu konuda kişisel bir açıklaması yayımlanmadı.

Diğer futbolcular Trump ile tokalaştı

Tören sırasında Arjantin kaptanı Lionel Messi Infantino ve Trump ile el sıkışarak gümüş madalyasını aldı. ABD Başkanı'nın finalden önce kupa törenine katılacağı doğrulanmıştı.

Trump, FIFA başkanıyla birlikte her iki takımın oyuncularına madalyalarını takdim etti. Devlet başkanlarının Dünya Kupası finalinde ve ödül töreninde yer alması önceki turnuvalarda da görülen bir durumdu.

Romero'nun hareketi tam da bu yüzden dikkat çekti: Ondan önce ve sonra platformdan geçen futbolcuların çoğu tören katılımcılarıyla tokalaşmıştı.

Arjantin şampiyonluğu uzatmalarda kaybetti

2026 Dünya Kupası finalinin normal süresi golsüz sona erdi. Arjantin, Enzo Fernandez'in kırmızı kart görmesi nedeniyle uzatma bölümlerini bir kişi eksik oynadı.

106. dakikada oyuna giren Ferran Torres ceza sahasındaki fırsatı değerlendirerek maçtaki tek golü attı. İspanya 1-0 kazanarak 2010'dan sonra ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

Arjantin ise üst üste ikinci şampiyonluk fırsatını kaçırarak turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

Romero'nun neden böyle yaptığı bilinmiyor

Sosyal medya kullanıcıları Romero'nun hareketini siyasi bir tavırdan, finaldeki mağlubiyet sonrası yaşanan gerginliğe kadar farklı şekillerde yorumluyor.

Ancak futbolcu veya Arjantin Futbol Federasyonu resmi bir açıklama yapana kadar, bu versiyonları doğrulanmış bir gerçek olarak kabul etmek mümkün değil. Şu an için kesin olan tek şey; Trump'ın elini uzattığı ve Romero'nun durmadan yanından geçtiğidir.

Birkaç saniyelik bu görüntü, artık finalin en çok tartışılan sahnelerinden biri haline geldi. İspanya kupayı kaldırdı, ancak internet finalden sonra da kendi oyununu oynamaya devam ediyor.