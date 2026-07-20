Husanov Maresca'nın sistemine uygun mu? Özbek yıldızın Manchester City'deki 3 temel görevi

·49·Spor
Husanov Maresca'nın sistemine uygun mu? Özbek yıldızın Manchester City'deki 3 temel görevi

"Manchester City" kendisi için tam anlamıyla başarılı geçmeyen mevcut sezonun ardından ciddi değişikliklerle karşı karşıya. Kulübü on yıl boyunca yöneten Pep Guardiola'nın ayrılışı, takımın sistemini etkilemeden kalmayacak.

Şu anda "Cityzens"in yönetimini Guardiola'nın öğrencilerinden biri olan Enzo Maresca devralmış durumda. Doğal olarak, Özbek futbolseverler Guardiola yönetiminde parlamaya başlayan Abdukodir Husanov'un yeni teknik direktör yönetimindeki geleceğini merak ediyor:

  • "Husanov, Maresca'nın oyun tarzına uyum sağlayacak mı?"

  • "Yeni teknik direktör ona güvenecek mi?"

  • "Abdukodir geçen sezonki gibi düzenli forma şansı bulabilecek mi?"

Zamin.uz uzmanların bu konudaki analizlerini ve Husanov'un Manchester City'nin ilk 11'inde kalıcı olması için neler yapması gerektiğine dair sonuçları sunuyor.

Enzo Maresca'nın tarzı ve Abdukodir Husanov'un potansiyeli

Uzmanlar, pozisyonel futbol okuluna mensup bir teknik direktörden bahsedildiğinde, Enzo Maresca'nın sisteminin Abdukodir Husanov'a genel olarak çok uygun olduğunu belirtiyor. Maresca'nın uyguladığı model güçlü ve net yönlere dayanıyor:

  • Yüksek savunma hattı: Takım sahada yüksek bir çizgide oynuyor ve arkada geniş alan bırakıyor.

  • İkili mücadelelerde cesaret: Savunmacılardan çok yüksek hız ve ikili mücadelelerde cesaret bekleniyor.

  • Hızlı stoper: Böyle bir taktiksel modelde hızlı bir stoper temel ihtiyaç haline geliyor.

Husanov'un geliştirmesi gereken 3 temel özellik

Sadece başkalarının hatalarını düzelten bir "itfaiyeci" savunmacı olarak kalmaması için Abdukodir Husanov'un oyununda 3 önemli noktayı geliştirmesi gerekiyor:

No

Alan ve Bileşen

Neleri geliştirmeli?

1

Topla hızlı karar verme

John Stones seviyesine çıkması şart değil, ancak ne zaman kısa pas yapacağını, ne zaman ileri çıkacağını ve ne zaman risk almaması gerektiğini daha hızlı kavramalı.

2

Pozisyonel istikrar

Hızlı savunmacılar "her yere yetişirim" şeklindeki aşırı özgüvene kapılabilirler. Üst seviyede ise durumu önceden okuyup doğru pozisyon almak çok önemlidir.

3

İletişim

İngiltere'de bir savunmacı için dil, ses ve sahada arkadaşlarını yönlendirmek hız kadar önemlidir. City'deki ilk maçları, dil ve takım gereksinimlerine uyum sağlamasının zor olduğunu gösterdi.

Sonuç

Abdukodir bu üç unsuru oyununa dahil edebilirse, İtalyan teknik direktör Enzo Maresca için çok faydalı ve gerekli bir oyuncu haline gelecektir. Ruben Dias veya John Stones'un kopyası olması gerekmiyor; o, kendi özel profiliyle, yani hızlı, ikili mücadelelerde güçlü ve hibrit bir savunmacı olarak Manchester City'de adını kalıcı kılabilir.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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