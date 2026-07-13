Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг агенти Ғайрат Ҳасбиуллин футболчининг оилавий ҳаёти билан боғлиқ қизиқ воқеани айтиб берди.
Унинг сўзларига кўра, Ҳусанов оилавий хотиржамлик ва тартибли ҳаёт учун эрта турмуш қурган. Агент футболчининг тунги ҳаётга қизиқмаслиги, бўш вақтини кўпроқ уйда ўтказиши ва ортиқча жойларга чиқмаслигини таъкидлаган.
Ҳасбиуллиннинг айтишича, тўй катта дабдаба билан ўтмаган. Шунга қарамай, маросимда 1000 нафарга яқин меҳмон иштирок этган.
Тўй Ўзбекистон терма жамоасининг БААга учишидан олдин бўлиб ўтган. Абдуқодир маросимдан кейин кўп ўтмай, эрталаб соат 4:00 да терма жамоа билан бирга йўлга чиққан.
Агентнинг таъкидлашича, футболчи жамоадан ажралмаслик учун ҳатто биринчи никоҳ кечасини ҳам қолдирган. Унга кейинги куни учиш имкони таклиф қилинган, аммо Ҳусанов бошқа терма жамоа футболчилари билан бирга сафарга чиқишни танлаган.
…