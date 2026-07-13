Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди

·231·Спорт
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди

Абдуқодир Ҳусановнинг агенти Ғайрат Ҳасбиуллин футболчининг оилавий ҳаёти билан боғлиқ қизиқ воқеани айтиб берди.

Унинг сўзларига кўра, Ҳусанов оилавий хотиржамлик ва тартибли ҳаёт учун эрта турмуш қурган. Агент футболчининг тунги ҳаётга қизиқмаслиги, бўш вақтини кўпроқ уйда ўтказиши ва ортиқча жойларга чиқмаслигини таъкидлаган.

Ҳасбиуллиннинг айтишича, тўй катта дабдаба билан ўтмаган. Шунга қарамай, маросимда 1000 нафарга яқин меҳмон иштирок этган.

Тўй Ўзбекистон терма жамоасининг БААга учишидан олдин бўлиб ўтган. Абдуқодир маросимдан кейин кўп ўтмай, эрталаб соат 4:00 да терма жамоа билан бирга йўлга чиққан.

Агентнинг таъкидлашича, футболчи жамоадан ажралмаслик учун ҳатто биринчи никоҳ кечасини ҳам қолдирган. Унга кейинги куни учиш имкони таклиф қилинган, аммо Ҳусанов бошқа терма жамоа футболчилари билан бирга сафарга чиқишни танлаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жорге Жесус Португалия терма жамоасини бошқаради: Криштиано Роналдо сафда қоладиЖорге Жесус Португалия терма жамоасини бошқаради: Криштиано Роналдо сафда қоладиБугун, 12:53Килиан Мбаппе Испанияга қарши: Танқидчиларга жавоб бериш учун сўнгги имкониятКилиан Мбаппе Испанияга қарши: Танқидчиларга жавоб бериш учун сўнгги имкониятБугун, 12:33Рубен Аморим Манчестер Юнайтед юлдузларини Милан сафига чорламоқдаРубен Аморим Манчестер Юнайтед юлдузларини Милан сафига чорламоқдаБугун, 12:31Коул Палмер янги Эден Ҳазард бўла оладими: Мутахассислар футболчининг пасайиши сабабини айтдиКоул Палмер янги Эден Ҳазард бўла оладими: Мутахассислар футболчининг пасайиши сабабини айтдиБугун, 12:19Жуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасидаги зиддият: Англия терма жамоасида нима бўляпти?Жуд Беллингем ва Томас Тухель ўртасидаги зиддият: Англия терма жамоасида нима бўляпти?Бугун, 12:10Жо Коул: “Англия Лионель Месси ва Аргентинани турнирдан чиқариб юборади”Жо Коул: “Англия Лионель Месси ва Аргентинани турнирдан чиқариб юборади”Бугун, 11:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди