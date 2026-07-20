Neymar, Messi'nin gözyaşlarını görünce çok üzüldü

Arjantin milli takımının 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya 0-1 mağlup olması Lionel Messi için çok ağır oldu. Kritik maçın ardından Arjantinli futbolcunun gözyaşlarını gören Neymar da duygularını gizleyemedi.

Brezilyalı kanat oyuncusu, eski takım arkadaşının durumundan çok etkilendiğini belirterek, Messi'nin kariyerini bir dünya kupasıyla daha noktalamasını istediğini vurguladı.

«Onun ağladığını görmek yürek burkucuydu»

Neymar, finalden sonra Messi'nin üzgün hali hakkında konuşurken, bu manzarayı görmenin çok zor olduğunu söyledi.

«Onun ağladığını ve gözlerindeki yaşları görmek gerçekten yürek burkucu bir durumdu. Ben her zaman onun bu kupayı kazanmasını ve kariyerini bir dünya kupasıyla noktalamasını isterdim» dedi Brezilyalı futbolcu.

Neymar'ın sözlerine göre, Messi'nin finaldeki mağlubiyetini kişisel olarak çok derinden hissetti.

«Onun adına gerçekten çok üzüldüm.»

Arjantin kupayı uzatmalarda kaybetti

2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin ile İspanya arasındaki normal süre 0-0 sona erdi. Kazanan uzatma devrelerinde belli oldu.

İspanya, 106. dakikada attığı tek golle 1-0 galip gelerek tarihinde ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

Arjantin ise turnuvaya son şampiyon unvanıyla başlamasına rağmen, üst üste ikinci kez dünya kupasını müzesine götüremedi.

Messi ve Neymar'ı uzun yıllara dayanan bir dostluk bağlıyor

Neymar ve Messi birkaç yıl boyunca aynı takımda forma giydi. Önce Barcelona forması altında, ardından Fransa'nın PSG kulübünde birlikte mücadele ettiler.

Futbolcular, sahadaki iş birliklerinin yanı sıra yakın ilişkileriyle de tanınıyorlar. Bu nedenle Neymar'ın Messi hakkındaki sözleri, sıradan bir rakip veya meslektaşın yorumu değil, eski bir takım arkadaşı ve dostun samimi duyguları olarak kabul edildi.

Messi 2022'de hayaline kavuşmuştu

Lionel Messi Arjantin milli takımıyla 2022 yılında Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nı kazanmıştı. O şampiyonluk, kariyerindeki en büyük başarılardan biri olmuştu.

2026'da ise tekrar finale kadar ulaştı ancak bu kez kupa İspanya'nın oldu. Bu yüzden Neymar, Messi'nin kariyerini bir dünya şampiyonluğuyla daha noktalamasını istediğini ifade etti.

İspanya finali kazandı ancak maç sonrasındaki en etkileyici anlardan biri Messi'nin gözyaşlarıydı. Neymar'ın sözleri ise iki yıldız arasındaki saygı ve dostluğun hala ne kadar güçlü olduğunu gösterdi.