Opta, 2026 Dünya Kupası'nın rüya takımını açıkladı: Messi, Mbappe ve Haaland aynı kadroda

İstatistik portalı Opta, 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından turnuvanın en iyi 11'ini açıkladı. Şampiyon İspanya'dan dört oyuncu en iyi 11'e girmeyi başardı.

Hücum hattında ise Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Erling Haaland yer aldı. Seçim, oyuncuların turnuva boyunca kaydettikleri bireysel istatistiklere dayanılarak yapıldı.

Kalede — Gregor Kobel

Rüya takımın kalecisi olarak İsviçre milli takımının eldiveni Gregor Kobel seçildi.

Opta verilerine göre, Kobel turnuvada önlenen gol beklentisi (xG) istatistiğinde 3,3 ile en iyi sonucu elde etti. Bu, Kobel'in rakiplerin yarattığı tehlikeli pozisyonlarda takımını birçok kez mutlak golden kurtardığı anlamına geliyor.

İspanya savunmada üstünlük kurdu

Rüya takımın dört kişilik savunma hattında üç İspanyol futbolcu yer aldı.

Pedro Porro, turnuvada 2 gol attı ve maç başına isabetli orta istatistiğinde 24 ile en iyi performansı sergiledi.

Pau Cubarsi, 671 isabetli pasla savunmacılar arasında lider oldu. Ayrıca İspanya'nın turnuvadaki tüm maçlarında 90 dakika sahada kaldı.

Marc Cucurella, kanat bekleri arasında 382 isabetli pas ve hücum bölgesinde 142 başarılı pasla ilk sırada yer aldı.

Savunma hattındaki tek İspanyol olmayan futbolcu ise Arjantin temsilcisi Lisandro Martinez. Milli takımında pas ve isabetli pas istatistiklerinde lider olmasının yanı sıra 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Rodri yeni bir rekor kırdı

İspanyol orta saha oyuncusu Rodri, turnuvanın en etkileyici istatistiklerinden birine imza attı.

Bir Dünya Kupası boyunca 756 isabetli pas vererek yeni bir rekora ulaştı. Ayrıca Rodri, hat arası paslarda 122 ve topla ilerleme istatistiğinde 164 başarı kaydetti.

Top kontrolü ve oyun temposunu yönetmedeki rolü, İspanya'nın dünya şampiyonluğuna ulaşmasında kilit faktörlerden biri oldu.

Bellingham 7 gol attı

İngiltere milli takımının orta sahası Jude Bellingham, rüya kadroya giren bir diğer isim oldu.

2026 Dünya Kupası'nda 7 gol atan Bellingham, çektiği şutların yüzde 37'sini gole çevirerek kale önündeki yüksek verimliliğini kanıtladı.

Belçikalı Leandro Trossard ise turnuvayı 2 gol ve 2 asistle tamamladı. Trossard, maç başına yaratılan gol pozisyonu istatistiğinde 17 ile zirvede yer aldı.

Messi, Mbappe ve Haaland — hücumda

Opta'nın rüya takımının hücum hattı, turnuvanın en popüler ve üretken üç futbolcusundan oluştu.

Lionel Messi 8 golle gol krallığı listesinde ikinci sırada yer aldı. Arjantin kaptanı, 25 gol pozisyonu yaratan pasla bu alanda turnuvanın lideri oldu.

Kylian Mbappe ise 10 golle 2026 Dünya Kupası'nın gol kralı oldu. Fransız forvet, dünya kupalarındaki toplam gol sayısını 22'ye çıkararak turnuva tarihinin en golcü futbolcusu unvanını aldı.

Erling Haaland'ın performansı ise verimliliğiyle dikkat çekti. Norveçli forvet, turnuva boyunca topla sadece 120 kez buluşmasına rağmen 7 gol atmayı başardı.

Opta'ya göre 2026 Dünya Kupası'nın rüya takımı

Kaleci:

- Gregor Kobel — İsviçre.

Savunma:

- Pedro Porro — İspanya;

- Pau Cubarsi — İspanya;

- Lisandro Martinez — Arjantin;

- Marc Cucurella — İspanya.

Orta Saha:

- Rodri — İspanya;

- Jude Bellingham — İngiltere;

- Leandro Trossard — Belçika.

Forvet:

- Lionel Messi — Arjantin;

- Kylian Mbappe — Fransa;

- Erling Haaland — Norveç.

Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan İspanya, Opta'nın rüya takımında en çok oyuncusu bulunan ülke oldu. Messi, Mbappe ve Haaland üçlüsü ise 2026 Dünya Kupası'nın en çarpıcı bireysel istatistiklerini bir araya getirdi.