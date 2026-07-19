Лисандро Мартинес финал олдидан Аргентинанинг асосий кучини айтди

·45·Спорт
Лисандро Мартинес финал олдидан Аргентинанинг асосий кучини айтди

Аргентина миллий жамоаси ҳимоячиси Лисандро Мартинес ЖЧ–2026 финали арафасида жамоадошлари ва мухлисларга руҳлантирувчи мурожаат йўллади. Унинг сўзларига кўра, «альбиселесте»нинг энг катта устунлиги алоҳида юлдузларда эмас, балки футболчиларнинг бир тану бир жон бўлиб ҳаракат қилишида.

Аргентина ҳал қилувчи баҳсда амалдаги Европа чемпиони Испанияга қарши майдонга тушади. Финалда нафақат кубок, балки футбол тарихида қоладиган натижа ҳам ҳал бўлади.

«Бу жамоани сўз билан таърифлаш қийин»

Лисандро Мартинес ижтимоий тармоқдаги мурожаатида Аргентина терма жамоаси таркибидаги муҳитни алоҳида эътироф этди.

«Бу жамоа — сўз билан ифодалаш қийин бўлган ажойиб сифатларга эга ҳайратланарли таркиб. Биз барчамиз фақат олдинга интилаяпмиз, терма жамоа учун бор кучимизни беряпмиз».

Марказий ҳимоячининг таъкидлашича, футболчилар финалда ҳам турнирнинг биринчи кунидаги каби якдил ҳаракат қилишга тайёр.

«Финалда ҳам мундиалнинг биринчи кунидагидек бир тану бир жон бўламиз. Бу жараённинг бир бўлаги бўлиш мен учун катта шараф. Аргентина, олға!»

Аргентинанинг финалгача йўли осон кечмади

Лионель Скалони шогирдлари плей-офф босқичида бир нечта мураккаб учрашувни бошдан кечирди. Шунга қарамай, амалдаги жаҳон чемпионлари ҳал қилувчи баҳсгача етиб келиб, кетма-кет иккинчи бор бош совринни қўлга киритиш имкониятини сақлаб қолди.

Испания эса финалга мағлубиятсиз етиб келди ва мусобақа давомида мустаҳкам ҳимояси билан ажралиб турди. Луис де ла Фуэнте жамоаси тарихидаги иккинчи жаҳон чемпионлигини нишонга олган.

Лисандро ҳимоядаги асосий синовга тайёр

Испаниянинг тезкор ҳужуми Аргентина ҳимоячилари учун финалдаги энг катта вазифалардан бири бўлади. Айниқса, Ламин Ямал ва унинг қанотдаги ҳаракатларини чеклаш учун Лисандро Мартинес ҳамда жамоадошларидан юқори даражадаги интизом талаб этилади.

Мартинеснинг мурожаати Аргентина футболчилари ҳал қилувчи баҳс олдидан нафақат жисмонан, балки руҳий жиҳатдан ҳам тайёр эканини кўрсатмоқда. Финалда кичик хато ҳам кубок тақдирини ҳал қилиши мумкин — бу ерда «кейин тўғрилаймиз» деган режим ишламайди.

Испания — Аргентина финали қачон бошланади?

ЖЧ–2026 финали 19 июль куни Нью-Жерсидаги New York New Jersey Stadium аренасида ўтказилади. ФИФА тақвимига кўра, учрашув Нью-Йорк вақти билан соат 15:00 да старт олади.

Испания — Аргентина
Сана: 19 июлдан 20 июлга ўтар кечаси
Бошланиш вақти: Тошкент вақти билан соат 00:00

Аргентина кетма-кет иккинчи чемпионлик учун, Испания эса 2010 йилдан кейин яна жаҳон футболи чўққисига чиқиш учун курашади. Лисандро Мартинес таъкидлаган бирдамлик финалда Аргентинанинг ҳал қилувчи қуролига айланадими — жавоб майдонда берилади.

Лисандро МартинесАргентинаИспанияЛионель СкалониЛамин Ямал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Финал олдидан икки иқрор: Месси ва Ямалга қандай чора бор?Финал олдидан икки иқрор: Месси ва Ямалга қандай чора бор?Бугун, 16:04Тухель танқидларга жавоб берди: «Гап-сўзлар очко ҳам, медаль ҳам бермайди»Тухель танқидларга жавоб берди: «Гап-сўзлар очко ҳам, медаль ҳам бермайди»Бугун, 16:03ЖЧ-2026 ФИФА тарихидаги энг даромадли турнирга айландиЖЧ-2026 ФИФА тарихидаги энг даромадли турнирга айландиБугун, 15:50Лионель Месси ва Аргентина учун жиддий хавф: Рейпер Драке 1,5 миллион доллар тикдиЛионель Месси ва Аргентина учун жиддий хавф: Рейпер Драке 1,5 миллион доллар тикдиБугун, 15:15 Дидие Дешам Зинедин Зиданга йўл очди: «Энди оддий мухлисман» Дидие Дешам Зинедин Зиданга йўл очди: «Энди оддий мухлисман»Бугун, 15:05ЖЧ-2026. Франция - Англия 4:6 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Франция - Англия 4:6 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 15:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди