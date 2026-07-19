Лисандро Мартинес финал олдидан Аргентинанинг асосий кучини айтди
Аргентина миллий жамоаси ҳимоячиси Лисандро Мартинес ЖЧ–2026 финали арафасида жамоадошлари ва мухлисларга руҳлантирувчи мурожаат йўллади. Унинг сўзларига кўра, «альбиселесте»нинг энг катта устунлиги алоҳида юлдузларда эмас, балки футболчиларнинг бир тану бир жон бўлиб ҳаракат қилишида.
Аргентина ҳал қилувчи баҳсда амалдаги Европа чемпиони Испанияга қарши майдонга тушади. Финалда нафақат кубок, балки футбол тарихида қоладиган натижа ҳам ҳал бўлади.
«Бу жамоани сўз билан таърифлаш қийин»
Лисандро Мартинес ижтимоий тармоқдаги мурожаатида Аргентина терма жамоаси таркибидаги муҳитни алоҳида эътироф этди.
«Бу жамоа — сўз билан ифодалаш қийин бўлган ажойиб сифатларга эга ҳайратланарли таркиб. Биз барчамиз фақат олдинга интилаяпмиз, терма жамоа учун бор кучимизни беряпмиз».
Марказий ҳимоячининг таъкидлашича, футболчилар финалда ҳам турнирнинг биринчи кунидаги каби якдил ҳаракат қилишга тайёр.
«Финалда ҳам мундиалнинг биринчи кунидагидек бир тану бир жон бўламиз. Бу жараённинг бир бўлаги бўлиш мен учун катта шараф. Аргентина, олға!»
Аргентинанинг финалгача йўли осон кечмади
Лионель Скалони шогирдлари плей-офф босқичида бир нечта мураккаб учрашувни бошдан кечирди. Шунга қарамай, амалдаги жаҳон чемпионлари ҳал қилувчи баҳсгача етиб келиб, кетма-кет иккинчи бор бош совринни қўлга киритиш имкониятини сақлаб қолди.
Испания эса финалга мағлубиятсиз етиб келди ва мусобақа давомида мустаҳкам ҳимояси билан ажралиб турди. Луис де ла Фуэнте жамоаси тарихидаги иккинчи жаҳон чемпионлигини нишонга олган.
Лисандро ҳимоядаги асосий синовга тайёр
Испаниянинг тезкор ҳужуми Аргентина ҳимоячилари учун финалдаги энг катта вазифалардан бири бўлади. Айниқса, Ламин Ямал ва унинг қанотдаги ҳаракатларини чеклаш учун Лисандро Мартинес ҳамда жамоадошларидан юқори даражадаги интизом талаб этилади.
Мартинеснинг мурожаати Аргентина футболчилари ҳал қилувчи баҳс олдидан нафақат жисмонан, балки руҳий жиҳатдан ҳам тайёр эканини кўрсатмоқда. Финалда кичик хато ҳам кубок тақдирини ҳал қилиши мумкин — бу ерда «кейин тўғрилаймиз» деган режим ишламайди.
Испания — Аргентина финали қачон бошланади?
ЖЧ–2026 финали 19 июль куни Нью-Жерсидаги New York New Jersey Stadium аренасида ўтказилади. ФИФА тақвимига кўра, учрашув Нью-Йорк вақти билан соат 15:00 да старт олади.
Испания — Аргентина
Сана: 19 июлдан 20 июлга ўтар кечаси
Бошланиш вақти: Тошкент вақти билан соат 00:00
Аргентина кетма-кет иккинчи чемпионлик учун, Испания эса 2010 йилдан кейин яна жаҳон футболи чўққисига чиқиш учун курашади. Лисандро Мартинес таъкидлаган бирдамлик финалда Аргентинанинг ҳал қилувчи қуролига айланадими — жавоб майдонда берилади.
…