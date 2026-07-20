Shomurodov'un golü 2026 Dünya Kupası'nın en güzeli olabilir

Özbekistan milli takımı kaptanı Eldor Shomurodov'un Kongo DC kalesine attığı gol, 2026 Dünya Kupası'nın en güzel golü adayları arasına girdi. FIFA, turnuvanın en çarpıcı 12 golünü seçerek kazananı belirlemek için taraftarlar arasında oylama başlattı.

Özbek forvetin golü Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Jude Bellingham ve Ferran Torres gibi dünya yıldızlarının vuruşlarıyla rekabet edecek.

Shomurodov, Kongo DC'ye karşı gol atmıştı

Eldor Shomurodov, 2026 Dünya Kupası grup aşamasında Kongo Demokratik Cumhuriyeti milli takımına karşı oynanan maçta rakip fileleri havalandırmıştı.

Özbekistan bu maçtan 1-3 mağlup ayrılsa da, takım kaptanının golü estetiği ve izlenebilirliği ile büyük beğeni topladı.

FIFA, bu golü turnuvanın en iyi 12 vuruşu arasına dahil etti. Bu, hem Shomurodov hem de Özbek futbolu için önemli bir bireysel başarı oldu.

Oylama için 48 saat süre verildi

FIFA'nın açıklamasına göre taraftarlar, en güzel golü belirlemek için 48 saat boyunca oy kullanabilecek.

Kazanan futbolcu, turnuvanın en unutulmaz golünün sahibi olarak onurlandırılacak. Bu nedenle Özbek taraftarların aktif katılımı, Shomurodov'un şansını doğrudan etkileyebilir.

Adaylar arasındaki tüm goller turnuvanın farklı aşamalarında atılmış olup, aralarında finalin kaderini belirleyen vuruşlar da bulunmaktadır.

Shomurodov kimlerle rekabet ediyor?

2026 Dünya Kupası'nın en güzel golü listesine dünya futbolunun en ünlü forvetleri de dahil edildi.

Arjantin temsilcilerinden Julian Alvarez'in İsviçre'ye, Lionel Messi'nin ise Cezayir'e karşı attığı goller seçildi.

Ayrıca:

Jude Bellingham'ın Fransa'ya karşı golü;

Erling Haaland'ın Brezilya kalesine attığı vuruş;

Kylian Mbappe'nin Senegal'e karşı golü;

Ferran Torres'in finalde Arjantin'e attığı galibiyet golü de adaylar arasında.

Bu durum, Shomurodov'un golünün ne kadar yüksek bir seviyede değerlendirildiğini gösteriyor.

Finaldeki gol de listede yer aldı

İspanya ile Arjantin arasındaki finalin normal süresi 0-0 sona ermişti. Uzatmalarda Ferran Torres'in attığı tek gol, İspanya'ya 1-0'lık galibiyeti ve tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu getirdi.

Torres'in bu golü, sadece estetik vuruşuyla değil, aynı zamanda finalin kaderini belirlemesiyle de büyük önem taşıyor.

Shomurodov ise takımının mağlup olduğu maçta attığı golle bu tarihi vuruşlar arasına girmeyi başardı.

Özbek futbolu için yeni bir onur

Özbekistan milli takımı 2026 Dünya Kupası'nda beklenen sonucu alamasa da, Eldor Shomurodov'un golü turnuva bittikten sonra bile taraftarların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Futbolcunun vuruşunun FIFA tarafından en iyi 12 golden biri olarak kabul edilmesi, Özbekistan'ın ilk Dünya Kupası'ndaki en parlak bireysel başarılarından biri oldu.

Şimdi nihai karar taraftarların oylarına bağlı. Shomurodov'un golü Messi, Mbappe, Haaland ve final kahramanı Torres'i geride bırakabilecek mi; bu, 48 saatlik oylama sonunda belli olacak.