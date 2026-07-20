Арсенал таркибида катта ўзгаришлар: Габриел Жесус кетиши ва Хулиан Альварес трансфери

·38·Спорт
Арсенал таркибида катта ўзгаришлар: Габриел Жесус кетиши ва Хулиан Альварес трансфери

Лондоннинг Арсенал клуби ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида жиддий трансфер операцияларини амалга оширишга тайёрланмоқда. Жамоанинг собиқ ҳужумчиси Жеремие Алиадиере томонидан берилган маълумотларга кўра, бразилиялик форвард Габриел Жесуснинг ёзги трансфер ойнасида клубни тарк этиши энди ҳеч кимга сир эмас. Ушбу кетиш клуб ғазнасига қўшимча маблағ олиб келиши ва янги юлдузлар учун жой бўшатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда Гуннерс эътибори Мадриднинг Атлетико Мадрид клуби ҳужумчиси Хулиан Альваресга қаратилган. Аргентиналик жаҳон чемпиони Испания пойтахтида икки мавсум ўтказганидан сўнг янги чорловларни қабул қилишга тайёр эканини билдирган. Арсенал учун ушбу трансфер стратегик аҳамиятга эга, чунки жамоа узоқ вақтдан бери барқарор гол урадиган юқори савияли марказий ҳужумчига эҳтиёж сезмоқда.

Трансфер бозоридаги рақобат ва молиявий тўсиқлар

Хулиан Альваресга нафақат Лондон клуби, балки Каталониянинг Барселона жамоаси ҳам қизиқиш билдирмоқда. Барселона раҳбарияти аргентиналикни ёши ўтиб бораётган Роберт Левандовски ўрнига муносиб ворис сифатида кўрмоқда. Бироқ Goal.com нашрининг ёзишича, каталонияликларнинг оғир молиявий ҳолати ушбу келишувга тўсқинлик қилиши мумкин. Лионель Месси билан хайрлашишга мажбур бўлган клуб ҳозирда йирик трансферларни амалга ошириш имкониятига эга эмас.

Арсенал эса молиявий жиҳатдан анча барқарор ҳолатда ва Альварес учун талаб қилинадиган маблағни тўлашга қодир. Хулиан Альварес Англия Премер-лигаси учун бегона эмас — у Манчестер Сити сафида икки мавсум давомида 36 та гол уриб, жамоанинг требл қайд этишига муносиб ҳисса қўшган. Унинг тажрибаси ва лигага мослашгани Микел Артета тизими учун жуда муҳим омил ҳисобланади.

Рекорд даражадаги нарх ва жамоа келажаги

Атлетико Мадрид ўзининг энг қимматли активларидан бирини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас. Маълумотларга кўра, испан клуби ҳужумчи учун 150 миллион евро (тахминан 127 миллион фунт) талаб қилмоқда. Агар ушбу келишув амалга ошса, бу Британия футболи тарихидаги рекорд трансферга айланиши мумкин. Арсенал раҳбарияти бир футболчи учун бундай катта таваккалга қўл уриш-урмаслик борасида якуний қарорга келиши лозим.

Ҳозирда Арсенал ҳужум чизиғида швециялик Виктор Гёкерес ва германиялик Кай Хаверц каби ижрочилар мавжуд бўлса-да, Габриел Жесуснинг жароҳатларга мойиллиги ва самарадорлигининг пасайиши раҳбариятни янги ечимлар излашга мажбур қилмоқда. Жеремие Алиадиеренинг таъкидлашича, клуб Жесусни сотиш орқали тушган пулни айнан Хулиан Альварес каби "топ-даражадаги" ўйинчига йўналтирмоқчи.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу трансфер қизиқарли, чунки Арсеналнинг ҳар бир ҳаракати Англия Премер-лигасидаги чемпионлик пойгасига бевосита таъсир қилади. Хулиан Альвареснинг Лондонга кўчиб ўтиши жамоанинг ҳужум салоҳиятини янги босқичга олиб чиқиши ва Манчестер Сити билан рақобатни янада кучайтириши шубҳасиз.

АрсеналХулиан АльваресГабриел ЖесусТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал трансфер бозорида кутилмаган юриш қилди: Ян Диоманде учун 120 миллион евроАрсенал трансфер бозорида кутилмаган юриш қилди: Ян Диоманде учун 120 миллион евроБугун, 18:34Эрлинг Холанд Манчестер Сити билан хайрлашадими? Собиқ ҳимоячи кутилмаган прогноз бердиЭрлинг Холанд Манчестер Сити билан хайрлашадими? Собиқ ҳимоячи кутилмаган прогноз бердиБугун, 17:57Арсенал учун навбатдаги мақсад: Микел Артета жамоаси энди Чемпионлар лигасини кўзламоқдаАрсенал учун навбатдаги мақсад: Микел Артета жамоаси энди Чемпионлар лигасини кўзламоқдаБугун, 16:56Манчестер Юнайтед Тоттенхем иқтидорини 8 миллион фунт эвазига сотиб олдиМанчестер Юнайтед Тоттенхем иқтидорини 8 миллион фунт эвазига сотиб олдиБугун, 16:31Неймар Мессининг кўз ёшларини кўриб, жуда қаттиқ сиқилди...Неймар Мессининг кўз ёшларини кўриб, жуда қаттиқ сиқилди...Бугун, 16:19Ҳусанов Мареска тизимига мос тушадими? «Сити»даги ўзбек юлдузининг 3 та асосий вазифасиҲусанов Мареска тизимига мос тушадими? «Сити»даги ўзбек юлдузининг 3 та асосий вазифасиБугун, 16:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди