Арсенал таркибида катта ўзгаришлар: Габриел Жесус кетиши ва Хулиан Альварес трансфери
Лондоннинг Арсенал клуби ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида жиддий трансфер операцияларини амалга оширишга тайёрланмоқда. Жамоанинг собиқ ҳужумчиси Жеремие Алиадиере томонидан берилган маълумотларга кўра, бразилиялик форвард Габриел Жесуснинг ёзги трансфер ойнасида клубни тарк этиши энди ҳеч кимга сир эмас. Ушбу кетиш клуб ғазнасига қўшимча маблағ олиб келиши ва янги юлдузлар учун жой бўшатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда Гуннерс эътибори Мадриднинг Атлетико Мадрид клуби ҳужумчиси Хулиан Альваресга қаратилган. Аргентиналик жаҳон чемпиони Испания пойтахтида икки мавсум ўтказганидан сўнг янги чорловларни қабул қилишга тайёр эканини билдирган. Арсенал учун ушбу трансфер стратегик аҳамиятга эга, чунки жамоа узоқ вақтдан бери барқарор гол урадиган юқори савияли марказий ҳужумчига эҳтиёж сезмоқда.
Трансфер бозоридаги рақобат ва молиявий тўсиқларХулиан Альваресга нафақат Лондон клуби, балки Каталониянинг Барселона жамоаси ҳам қизиқиш билдирмоқда. Барселона раҳбарияти аргентиналикни ёши ўтиб бораётган Роберт Левандовски ўрнига муносиб ворис сифатида кўрмоқда. Бироқ Goal.com нашрининг ёзишича, каталонияликларнинг оғир молиявий ҳолати ушбу келишувга тўсқинлик қилиши мумкин. Лионель Месси билан хайрлашишга мажбур бўлган клуб ҳозирда йирик трансферларни амалга ошириш имкониятига эга эмас.
Арсенал эса молиявий жиҳатдан анча барқарор ҳолатда ва Альварес учун талаб қилинадиган маблағни тўлашга қодир. Хулиан Альварес Англия Премер-лигаси учун бегона эмас — у Манчестер Сити сафида икки мавсум давомида 36 та гол уриб, жамоанинг требл қайд этишига муносиб ҳисса қўшган. Унинг тажрибаси ва лигага мослашгани Микел Артета тизими учун жуда муҳим омил ҳисобланади.
Рекорд даражадаги нарх ва жамоа келажагиАтлетико Мадрид ўзининг энг қимматли активларидан бирини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас. Маълумотларга кўра, испан клуби ҳужумчи учун 150 миллион евро (тахминан 127 миллион фунт) талаб қилмоқда. Агар ушбу келишув амалга ошса, бу Британия футболи тарихидаги рекорд трансферга айланиши мумкин. Арсенал раҳбарияти бир футболчи учун бундай катта таваккалга қўл уриш-урмаслик борасида якуний қарорга келиши лозим.
Ҳозирда Арсенал ҳужум чизиғида швециялик Виктор Гёкерес ва германиялик Кай Хаверц каби ижрочилар мавжуд бўлса-да, Габриел Жесуснинг жароҳатларга мойиллиги ва самарадорлигининг пасайиши раҳбариятни янги ечимлар излашга мажбур қилмоқда. Жеремие Алиадиеренинг таъкидлашича, клуб Жесусни сотиш орқали тушган пулни айнан Хулиан Альварес каби "топ-даражадаги" ўйинчига йўналтирмоқчи.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу трансфер қизиқарли, чунки Арсеналнинг ҳар бир ҳаракати Англия Премер-лигасидаги чемпионлик пойгасига бевосита таъсир қилади. Хулиан Альвареснинг Лондонга кўчиб ўтиши жамоанинг ҳужум салоҳиятини янги босқичга олиб чиқиши ва Манчестер Сити билан рақобатни янада кучайтириши шубҳасиз.
…