Opta ЖЧ–2026 рамзий жамоасини тузди: Месси, Мбаппе ва Ҳоланд бир сафда
Opta статистик портали 2026 йилги жаҳон чемпионати якунлари бўйича турнирнинг рамзий жамоасини эълон қилди. Энг яхши 11 футболчи қаторига чемпион Испаниядан тўрт нафар ўйинчи киритилди.
Ҳужум чизиғидан эса Лионель Месси, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Ҳоланд жой олди. Танлов футболчиларнинг турнир давомида қайд этган индивидуал статистик кўрсаткичлари асосида шакллантирилган.
Дарвозада — Грегор Кобел
Рамзий жамоа дарвозабони сифатида Швейцария миллий жамоаси посбони Грегор Кобел танланди.
Opta маълумотига кўра, у бартараф этилган эҳтимолий голлар кўрсаткичи бўйича турнирда энг яхши натижани қайд этди — 3,3. Бу Кобел рақиблар яратган хавфли вазиятларда жамоасини бир неча бор муқаррар голдан қутқарганини англатади.
Испания ҳимояда устунлик қилди
Рамзий жамоанинг тўрт кишилик ҳимоя чизиғидан уч нафар Испания футболчиси ўрин олди.
Педро Порро мундиалда 2 та гол урди ва ўйин давомида амалга оширилган аниқ қанот узатмалари бўйича энг яхши натижани қайд этди — 24 та.
Пау Кубарси ҳимоячилар орасида 671 та аниқ узатма билан етакчи бўлди. Шунингдек, у Испаниянинг турнирдаги барча учрашувларини тўлиқ ўтказган.
Марк Кукуреля қанот ҳимоячилари орасида 382 та аниқ узатма ҳамда ҳужум ҳудудидаги 142 та муваффақиятли пас билан биринчи ўринни эгаллади.
Ҳимоя чизиғидаги ягона испаниялик бўлмаган футболчи — Аргентина вакили Лисандро Мартинес. У миллий жамоасида узатмалар ва аниқ паслар бўйича етакчи бўлиш билан бирга, 1 та гол ҳамда 1 та ассист қайд этди.
Родри янги рекорд ўрнатди
Испания яримҳимоячиси Родри турнирнинг энг таъсирли статистик натижаларидан бирига эришди.
У бир жаҳон чемпионати давомида 756 та аниқ узатмани амалга ошириб, янги рекорд ўрнатди. Шунингдек, Родри чизиқлар орасига йўлланган паслар бўйича 122 та, тўп билан олдинга силжишларда эса 164 та натижа қайд этди.
Унинг тўп назорати ва ўйин суръатини бошқаришдаги роли Испаниянинг жаҳон чемпионлигини қўлга киритишида муҳим омиллардан бири бўлди.
Беллингҳэм 7 та гол урди
Англия миллий жамоаси яримҳимоячиси Жуд Беллингҳэм рамзий таркибдан жой олган яна бир футболчи бўлди.
У ЖЧ–2026да 7 та гол уриб, йўллаган зарбаларининг 37 фоизини голга айлантирди. Бу унинг дарвоза олдидаги юқори самарадорлигини кўрсатди.
Белгиялик Леандро Троссар эса 2 та гол ва 2 та ассист билан турнирни якунлади. У ўйин давомида яратилган голли вазиятлар бўйича энг яхши кўрсаткични қайд этди — 17 та.
Месси, Мбаппе ва Ҳоланд — ҳужумда
Opta рамзий жамоасининг ҳужум чизиғи турнирнинг энг машҳур ва самарали уч футболчисидан ташкил топди.
Лионель Месси 8 та гол билан тўпурарлар рўйхатида иккинчи ўринни эгаллади. Аргентина сардори 25 та голли вазият яратувчи узатма билан ушбу кўрсаткич бўйича турнир етакчиси бўлди.
Килиан Мбаппе эса 10 та гол уриб, ЖЧ–2026нинг энг яхши тўпурарига айланди. Франциялик ҳужумчи жаҳон чемпионатларидаги умумий голлари сонини 22 тага етказиб, мундиаллар тарихидаги энг сермаҳсул футболчи сифатида қайд этилди.
Эрлинг Ҳоланднинг натижаси эса самарадорлиги билан ажралиб турди. Норвегиялик форвард бутун турнир давомида тўпга атиги 120 марта тегинган бўлса-да, 7 та гол уришга муваффақ бўлди.
Opta талқинидаги ЖЧ–2026 рамзий жамоаси
Дарвозабон:
- Грегор Кобел — Швейцария.
Ҳимоячилар:
- Педро Порро — Испания;
- Пау Кубарси — Испания;
- Лисандро Мартинес — Аргентина;
- Марк Кукуреля — Испания.
Яримҳимоячилар:
- Родри — Испания;
- Жуд Беллингҳэм — Англия;
- Леандро Троссар — Белгия.
Ҳужумчилар:
- Лионель Месси — Аргентина;
- Килиан Мбаппе — Франция;
- Эрлинг Ҳоланд — Норвегия.
Испания турнирни чемпион сифатида якунлаб, Opta рамзий жамоасида ҳам энг кўп вакилга эга бўлди. Ҳужумдаги Месси, Мбаппе ва Ҳоланд учлиги эса ЖЧ–2026даги энг ёрқин индивидуал статистикаларни бир сафда жамлади.
…