Opta ЖЧ–2026 рамзий жамоасини тузди: Месси, Мбаппе ва Ҳоланд бир сафда

·45·Спорт
Opta ЖЧ–2026 рамзий жамоасини тузди: Месси, Мбаппе ва Ҳоланд бир сафда

Opta статистик портали 2026 йилги жаҳон чемпионати якунлари бўйича турнирнинг рамзий жамоасини эълон қилди. Энг яхши 11 футболчи қаторига чемпион Испаниядан тўрт нафар ўйинчи киритилди.

Ҳужум чизиғидан эса Лионель Месси, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Ҳоланд жой олди. Танлов футболчиларнинг турнир давомида қайд этган индивидуал статистик кўрсаткичлари асосида шакллантирилган.

Дарвозада — Грегор Кобел

Рамзий жамоа дарвозабони сифатида Швейцария миллий жамоаси посбони Грегор Кобел танланди.

Opta маълумотига кўра, у бартараф этилган эҳтимолий голлар кўрсаткичи бўйича турнирда энг яхши натижани қайд этди — 3,3. Бу Кобел рақиблар яратган хавфли вазиятларда жамоасини бир неча бор муқаррар голдан қутқарганини англатади.

Испания ҳимояда устунлик қилди

Рамзий жамоанинг тўрт кишилик ҳимоя чизиғидан уч нафар Испания футболчиси ўрин олди.

Педро Порро мундиалда 2 та гол урди ва ўйин давомида амалга оширилган аниқ қанот узатмалари бўйича энг яхши натижани қайд этди — 24 та.

Пау Кубарси ҳимоячилар орасида 671 та аниқ узатма билан етакчи бўлди. Шунингдек, у Испаниянинг турнирдаги барча учрашувларини тўлиқ ўтказган.

Марк Кукуреля қанот ҳимоячилари орасида 382 та аниқ узатма ҳамда ҳужум ҳудудидаги 142 та муваффақиятли пас билан биринчи ўринни эгаллади.

Ҳимоя чизиғидаги ягона испаниялик бўлмаган футболчи — Аргентина вакили Лисандро Мартинес. У миллий жамоасида узатмалар ва аниқ паслар бўйича етакчи бўлиш билан бирга, 1 та гол ҳамда 1 та ассист қайд этди.

Родри янги рекорд ўрнатди

Испания яримҳимоячиси Родри турнирнинг энг таъсирли статистик натижаларидан бирига эришди.

У бир жаҳон чемпионати давомида 756 та аниқ узатмани амалга ошириб, янги рекорд ўрнатди. Шунингдек, Родри чизиқлар орасига йўлланган паслар бўйича 122 та, тўп билан олдинга силжишларда эса 164 та натижа қайд этди.

Унинг тўп назорати ва ўйин суръатини бошқаришдаги роли Испаниянинг жаҳон чемпионлигини қўлга киритишида муҳим омиллардан бири бўлди.

Беллингҳэм 7 та гол урди

Англия миллий жамоаси яримҳимоячиси Жуд Беллингҳэм рамзий таркибдан жой олган яна бир футболчи бўлди.

У ЖЧ–2026да 7 та гол уриб, йўллаган зарбаларининг 37 фоизини голга айлантирди. Бу унинг дарвоза олдидаги юқори самарадорлигини кўрсатди.

Белгиялик Леандро Троссар эса 2 та гол ва 2 та ассист билан турнирни якунлади. У ўйин давомида яратилган голли вазиятлар бўйича энг яхши кўрсаткични қайд этди — 17 та.

Месси, Мбаппе ва Ҳоланд — ҳужумда

Opta рамзий жамоасининг ҳужум чизиғи турнирнинг энг машҳур ва самарали уч футболчисидан ташкил топди.

Лионель Месси 8 та гол билан тўпурарлар рўйхатида иккинчи ўринни эгаллади. Аргентина сардори 25 та голли вазият яратувчи узатма билан ушбу кўрсаткич бўйича турнир етакчиси бўлди.

Килиан Мбаппе эса 10 та гол уриб, ЖЧ–2026нинг энг яхши тўпурарига айланди. Франциялик ҳужумчи жаҳон чемпионатларидаги умумий голлари сонини 22 тага етказиб, мундиаллар тарихидаги энг сермаҳсул футболчи сифатида қайд этилди.

Эрлинг Ҳоланднинг натижаси эса самарадорлиги билан ажралиб турди. Норвегиялик форвард бутун турнир давомида тўпга атиги 120 марта тегинган бўлса-да, 7 та гол уришга муваффақ бўлди.

Opta талқинидаги ЖЧ–2026 рамзий жамоаси

Дарвозабон:
- Грегор Кобел — Швейцария.

Ҳимоячилар:
- Педро Порро — Испания;
- Пау Кубарси — Испания;
- Лисандро Мартинес — Аргентина;
- Марк Кукуреля — Испания.

Яримҳимоячилар:
- Родри — Испания;
- Жуд Беллингҳэм — Англия;
- Леандро Троссар — Белгия.

Ҳужумчилар:
- Лионель Месси — Аргентина;
- Килиан Мбаппе — Франция;
- Эрлинг Ҳоланд — Норвегия.

Испания турнирни чемпион сифатида якунлаб, Opta рамзий жамоасида ҳам энг кўп вакилга эга бўлди. Ҳужумдаги Месси, Мбаппе ва Ҳоланд учлиги эса ЖЧ–2026даги энг ёрқин индивидуал статистикаларни бир сафда жамлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нико Уильямс олтин медалини нега онасига берди?Нико Уильямс олтин медалини нега онасига берди?Бугун, 20:24Абдуқодир Ҳусанов ЖЧ–2026нинг энг тезкорларидан бири бўлдиАбдуқодир Ҳусанов ЖЧ–2026нинг энг тезкорларидан бири бўлдиБугун, 20:14Челси аёллар футболи тарихидаги энг қиммат трансферлардан бирини амалга оширдиЧелси аёллар футболи тарихидаги энг қиммат трансферлардан бирини амалга оширдиБугун, 20:13Арсенал таркибида катта ўзгаришлар: Габриел Жесус кетиши ва Хулиан Альварес трансфериАрсенал таркибида катта ўзгаришлар: Габриел Жесус кетиши ва Хулиан Альварес трансфериБугун, 18:59Арсенал трансфер бозорида кутилмаган юриш қилди: Ян Диоманде учун 120 миллион евроАрсенал трансфер бозорида кутилмаган юриш қилди: Ян Диоманде учун 120 миллион евроБугун, 18:34Эрлинг Холанд Манчестер Сити билан хайрлашадими? Собиқ ҳимоячи кутилмаган прогноз бердиЭрлинг Холанд Манчестер Сити билан хайрлашадими? Собиқ ҳимоячи кутилмаган прогноз бердиБугун, 17:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди