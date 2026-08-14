İslom İsmoilov, Andican Karşısında Alınan Farklı Galibiyet Hakkında Konuştu

Özbekistan Süper Ligi'nin 17. haftasında oynanan çekişmeli Fergana derbisinde, Fergana'nın Neftchi kulübü deplasmanda Andican'ı 3-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fergana ekibinin teknik direktörü İslom İsmoilov maçın detayları, rakibin kırmızı kartı, takımdaki ciddi sakatlıklar ve 18 yaşındaki yetenek hakkında geniş açıklamalarda bulundu.

İslom İsmoilov önce maçtaki taktik planı ve stadyumdaki atmosferi değerlendirdi:

«Öncelikle harika galibiyetten dolayı taraftarlarımızı tebrik ederim. Stadyumda sanki kendi evimizde oynuyormuş gibi hissettik. Vadi derbisi her zaman zor geçer. Efsanevi teknik direktör Lobanovskiy'nin harika bir sözü vardır: skor kalır, oyun unutulur.

İlk yarıda Andican'a sahadaki inisiyatifi biraz bıraktık, bu önceden tasarladığımız bir plandı. İkinci yarıda ise tempoyu yükselterek kendi oyunumuzu sahaya yansıtmaya başladık ve rakibi hataya zorladık. Rakibimiz Andican da oldukça iyi kurulmuş bir takım, onların geleceği parlak.»