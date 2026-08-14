İslom İsmoilov, Andican Karşısında Alınan Farklı Galibiyet Hakkında Konuştu
Özbekistan Süper Ligi'nin 17. haftasında oynanan çekişmeli Fergana derbisinde, Fergana'nın Neftchi kulübü deplasmanda Andican'ı 3-0 mağlup etti.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fergana ekibinin teknik direktörü İslom İsmoilov maçın detayları, rakibin kırmızı kartı, takımdaki ciddi sakatlıklar ve 18 yaşındaki yetenek hakkında geniş açıklamalarda bulundu.
«İkinci yarıda rakibi hata yapmaya zorladık»
İslom İsmoilov önce maçtaki taktik planı ve stadyumdaki atmosferi değerlendirdi:
«Öncelikle harika galibiyetten dolayı taraftarlarımızı tebrik ederim. Stadyumda sanki kendi evimizde oynuyormuş gibi hissettik. Vadi derbisi her zaman zor geçer. Efsanevi teknik direktör Lobanovskiy'nin harika bir sözü vardır: skor kalır, oyun unutulur.
İlk yarıda Andican'a sahadaki inisiyatifi biraz bıraktık, bu önceden tasarladığımız bir plandı. İkinci yarıda ise tempoyu yükselterek kendi oyunumuzu sahaya yansıtmaya başladık ve rakibi hataya zorladık. Rakibimiz Andican da oldukça iyi kurulmuş bir takım, onların geleceği parlak.»
«Kurallara göre bu %100 kırmızı karttı»
Ev sahibi ekip oyuncusu Usmonali İsmolaliyev'in 51. dakikada kırmızı kartla ihraç edilmesinin maçın kaderini belirleyip belirlemediği yönündeki bir soruya teknik direktör şöyle yanıt verdi:
«Bu futbol, 11 kişiye karşı oynasaydık bile yine golümüzü atabilirdik. Çünkü ikinci yarıya çok atak başlamıştık. O faul pozisyonuna çok yakın duruyordum. Rakip bilerek sert oynamamış olabilir ama kural herkes için aynı. Kurala göre bu %100'lük bir kırmızı karttı».
Sakatlıklar ve «yeni Abduqodir Husanov»
Fergana ekibinin hocası, takımda kilit oyuncuların sakatlıkları nedeniyle kadro kurmada büyük sorunlar yaşadıklarını gizlemedi:
«Sakatlıklar arttı. Jovan Jokić, Abror İsmoilov, Anvar Gafurov kadrodan çıkmıştı, bugün Ratino da sakatlandı. İkrom Aliboyev ise dördüncü sarı kartını görerek Buhara maçında cezalı duruma düştü.
Buna rağmen 18 yaşındaki savunmacımız Nurmuhammad Abdug‘aniyev'in güven veren oyunu sevindirici. Teknik direktör olarak risk alıyoruz ama o duyulan güveni tamamen boşa çıkarmıyor. Çalışmayı bırakmazsa o da Abduqodir Husanov seviyesinde üst düzey bir defans oyuncusu olacaktır.»
AFC Şampiyonlar Ligi Elite Öncesi Endişeler
Gazetecilerin, Şampiyonlar Ligi Elite öncesinde bu eksiklerle takımın nasıl mü フレーム edeceğine dair endişeli sorusuna İsmoilov şu yanıtı verdi:
«Bu konuyu teknik heyetimizle yeniden istişare edeceğiz. Şu an bir şey söylemek zor. Yaz arasından sonra her maç son derece zor geçiyor. Yer yer puanlar, yer yer temel oyuncularımızı kaybediyoruz. Umarım AFC Şampiyonlar Ligi Elite müsabakasına kadar tüm oyuncularımız tamamen iyileşip aramıza dönerler».
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