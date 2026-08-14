«Arsenal» taraftarları: Londralılar «City»den rövanş almaya hazırlanıyor!

16 Ağustos'ta İngiltere'de yeni futbol sezonu geleneksel olarak İngiltere Süper Kupası (Community Shield) karşılaşmasıyla resmen başlayacak. Ülkenin son şampiyonu «Arsenal» ile FA Cup şampiyonu «Manchester City» takımları sezonun ilk kupası için sahaya çıkacak.

Dikkat çeken nokta ise bu kez kritik mücadelenin Londra'daki görkemli «Wembley» Stadyumu'nda değil, Galler'in başkenti Cardiff'teki efsanevi arenada oynanacak olması.

«City» biletleri satamadı: Cardiff'te 75/25 üstünlük

Saygın Football Ground Guide yayınının haberine göre, «Manchester City» yönetimi, Süper Kupa maçı için taraftarlarına ayrılan bilet kontenjanının tamamını satamadı. Manchester ekibinin kullanmadığı biletler yeniden satışa çıkarılınca, «Arsenal»in ateşli taraftarları bunları kısa sürede satın aldı.

Bunun sonucunda Cardiff'te yaklaşık 74 bin seyirci kapasiteli «Millennium» (Principality) Stadyumu'ndaki tribün dağılımı «Arsenal» lehine yüzde 75/25 olarak şekillendi:

«Arsenal» taraftarları: yaklaşık 55.000 kişi ;

«Manchester City» taraftarları: yaklaşık 18.500 kişi.

Futbol uzmanlarına göre Londralı taraftarlar, geçen sezonki şampiyonluk kutlamalarını sürdürerek Galler'de «Arsenal» için deplasman değil, kendi sahasındaymış gibi baskısız ve sıcak bir atmosfer oluşturacak.

Rövanş arzusu ve The Weeknd konseri nedeniyle yer değişikliği

Londralı taraftarların Cardiff'e akın etmesinin bir diğer önemli nedeni de rövanş alma isteği. Geçen sezon İngiltere Lig Kupası finalinde «Manchester City», «Arsenal»i 2-0 yenerek kupayı kazanmıştı. Şimdi «topçular»ın taraftarları, takıma bu acı mağlubiyetin karşılığını vermesi için destek olmayı hedefliyor.

Bilgi olarak, İngiltere Süper Kupası karşılaşması 2006'dan bu yana ilk kez Cardiff'teki «Millennium» Stadyumu'nda oynanacak. Maçın bu kez «Wembley»den taşınmasının nedeni, aynı günlerde Londra'nın ana arenasında ünlü şarkıcı The Weeknd'in «After Hours til Dawn» turnesi kapsamındaki görkemli konserlerinin planlanmış olması.

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